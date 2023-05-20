Мер Мелітополя розповів, як окупанти «зомбують» українських дітей

Росіяни планують відкрити «Дім Юнармії», у якому навчатимуть неповнолітніх українців у військово-патріотичних секціях

Загарбники на тимчасово окупованих територіях Запорізької області створили 159 первинок «Руху перших» для нав'язування проросійських наративів українським дітям. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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«На окупованих територіях продовжується зомбування наших дітей. Маразм окупантів сягнув так далеко, що на ТОТ Запорізької області сьогодні святкують... День піонерії», – розповів міський голова.

У проросійське навчання, за його словами, було втягнуто майже три тисячі наших дітей. РФ називає їх «послідовниками традицій піонерії».

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«Дітям промивають мізки та навіть шестирічним першачкам. У Мелітополі найближчим часом планують відкрити «Дім Юнармії», – зазначив Федоров.

У ньому неповнолітніх українців будуть навчати у військово-патріотичних секціях.

Нагадаємо,18 травня вранці в тимчасово окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух.

До слова, в Мелітополі триває масштабна крадіжка зерна і вивезення його з України в Росію. Оскільки залізничних вагонів не вистачає, пшеницю вивозять автотранспортом та морем.