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Мер Мелітополя розповів, як окупанти «зомбують» українських дітей

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Мер Мелітополя розповів, як окупанти «зомбують» українських дітей
Федоров: «На окупованих територіях продовжується зомбування наших дітей»
фото: Уніан

Росіяни планують відкрити «Дім Юнармії», у якому навчатимуть неповнолітніх українців у військово-патріотичних секціях

Загарбники на тимчасово окупованих територіях Запорізької області створили 159 первинок «Руху перших» для нав'язування проросійських наративів українським дітям. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

«На окупованих територіях продовжується зомбування наших дітей. Маразм окупантів сягнув так далеко, що на ТОТ Запорізької області сьогодні святкують... День піонерії», – розповів міський голова.

У проросійське навчання, за його словами, було втягнуто майже три тисячі наших дітей. РФ називає їх «послідовниками традицій піонерії».

«Дітям промивають мізки та навіть шестирічним першачкам. У Мелітополі найближчим часом планують відкрити «Дім Юнармії», – зазначив Федоров.

У ньому неповнолітніх українців будуть навчати у військово-патріотичних секціях.

Нагадаємо,18 травня вранці в тимчасово окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух

До слова, в Мелітополі триває масштабна крадіжка зерна і вивезення його з України в Росію. Оскільки залізничних вагонів не вистачає, пшеницю вивозять автотранспортом та морем. 

Теги: окупанти Мелітополь діти пропаганда

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