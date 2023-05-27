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Сайт резиденції патріарха Кирила «благословляє» контрнаступ ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Сайт резиденції патріарха Кирила «благословляє» контрнаступ ЗСУ
На сайті патріарха Кирила розміщено текст молитви за український контрнаступ українською мовою
фото: скріншот із сайту

На головній сторінці офіційного сайту резиденції патріарха Кирила в Передєлкіно розміщено тексти на підтримку контрнаступу ЗСУ

Хакери зробили сюрприз патріарху РПЦ Кирилу. На головній сторінці офіційного сайту патріаршого Подвір'я – резиденції патріарха Кирила в підмосковному Передєлкіно – розміщено тексти на підтримку контрнаступу ЗСУ та програється відеоролик, оприлюднений раніше головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Сайт резиденції патріарха Кирила «благословляє» контрнаступ ЗСУ фото 1

«Подвір'я Патріарха Московського і Всієї Русі Благословляє Контрнаступ ЗСУ», – ідеться на титульній сторінці сайту.

Сайт резиденції патріарха Кирила «благословляє» контрнаступ ЗСУ фото 2

Там же розміщено текст молитви за український контрнаступ українською мовою.

Раніше у межах кампанії з інформаційної підтримки Збройних Сил України вийшов видовищний відеоролик, присвячений визволенню України від російських загарбників. Його оприлюднив головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.

Теги: контрнаступ Валерій Залужний патріарх Кирил

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Сайт резиденції патріарха Кирила «благословляє» контрнаступ ЗСУ
Сайт резиденції патріарха Кирила «благословляє» контрнаступ ЗСУ
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