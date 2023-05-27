Сайт резиденції патріарха Кирила «благословляє» контрнаступ ЗСУ

На сайті патріарха Кирила розміщено текст молитви за український контрнаступ українською мовою

На головній сторінці офіційного сайту резиденції патріарха Кирила в Передєлкіно розміщено тексти на підтримку контрнаступу ЗСУ

Хакери зробили сюрприз патріарху РПЦ Кирилу. На головній сторінці офіційного сайту патріаршого Подвір'я – резиденції патріарха Кирила в підмосковному Передєлкіно – розміщено тексти на підтримку контрнаступу ЗСУ та програється відеоролик, оприлюднений раніше головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

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«Подвір'я Патріарха Московського і Всієї Русі Благословляє Контрнаступ ЗСУ», – ідеться на титульній сторінці сайту.

Там же розміщено текст молитви за український контрнаступ українською мовою.

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Раніше у межах кампанії з інформаційної підтримки Збройних Сил України вийшов видовищний відеоролик, присвячений визволенню України від російських загарбників. Його оприлюднив головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.