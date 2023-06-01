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Кличко скасував у столиці усі заходи до Дня захисту дітей

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кличко скасував у столиці усі заходи до Дня захисту дітей
фото з відкритих джерел

У Києві внаслідок нічного обстрілу загинули люди

Сьогодні, 1 червня, усі заходи до Дня захисту дітей у Києві скасовуються. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

«Усі заходи в районах міста, які були заплановані до Дня захисту дітей, скасовані», – написав Кличко.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. У місті та області працювали сили протиповітряної оборони. Уламки ворожих повітряних цілей впали в Дніпровському та Деснянському районах.

Як повідомлялося, вночі 1 червня від ворожої атаки на Київ у Деснянському районі столиці три людини загинули, серед них – двоє дітей, 14 осіб отримали поранення.

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Теги: Віталій Кличко укриття поранення діти смерть

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