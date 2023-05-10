Запорізькі громади отримали від «Сталевого фронту» сучасні бронежилети

Метінвест з початку повномасштабної війни забезпечує амуніцією й українських військових

Міста у Запорізькому регіоні щодня страждають від обстрілів, але комунальники сумлінно виконують свою роботу. Саме тому люди, які підтримують роботу сфер життєзабезпечення у містечках області, отримали захисну амуніцію – 99 бронежилетів класу захисту 4+. Передала їх компанія Метінвест, в рамках мілітарної ініціативи Ріната Ахметова «Сталевий фронт».

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Бронежилети легкі, але мають високий клас захисту: в таких зручно виконувати роботу і бути у безпеці.

«Наші комунальники роблять дійсно героїчні речі. Вони одними з перших ліквідують наслідки ворожих обстрілів, повертають у понівечені будинки світло, воду, тепло – базові речі, необхідні для виживання. Щоб зробити їх важливу роботу безпечною, ми сьогодні передаємо 99 бронежилетів, виготовлених зі сталі Метінвесту. З вдячністю за їх роботу та побажаннями безпечної праці – на благо суспільства», – розповів директор з охорони праці, промислової безпеки та екології «Запоріжсталі» Олег Астаф’єв.

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Слугуватимуть бронежилети в Пологівській, Оріхівській, Гуляйпільській, Малинівський та Преображенській громадах. Як зазначив Геннадій Тимченко, перший заступник голови Запорізької обласної військової адміністрації, це вже не перша допомога від підприємств Метінвесту.

«Метінвест вже не вперше забезпечує комунальників бронежилетами. На наш запит у компанії відреагували швидко і надали нам якісні, полегшені засоби захисту. Вони вдосконалені, мають гарну та зручну плитоноску із системою швидкого скиду. Тож дякуємо Метінвесту за допомогу», – зазначив Геннадій Тимченко.

Нагадаємо, що Метінвест з початку повномасштабної війни забезпечує амуніцією й українських військових. У компанії налагодили виробництво бронеплит для забезпечення українських захисників бронежилетами класу захисту 4+. Кожен 10-й український захисник служить у бронежилеті, виробленому на підприємствах Метінвесту, або закупленого компанією. Сумарно компанія передала вже понад 150 тисяч бронежилетів та 25 тисяч касок.

Як відомо, «Сталевий фронт» – це ініціатива, в рамках якої підприємства Ахметова надають мілітарну допомогу країні. Вони направили вже 1,3 тисячі дронів: такої кількості безпілотників армії не постачає жоден приватний бізнес. Крім того, бійці отримали понад 1 800 тепловізорів, дальномірів та біноклів, а також 874 автомобілі. А для заправки машин надано понад 1,3 млн літрів пального.