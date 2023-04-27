Росія може фінансувати війну в Україні принаймні ще рік – ЗМІ

Попри те, що санкції завдають шкоду бізнесу російських олігархів, вони навряд виступлять проти режиму Путіна та війни

Для того, щоб покривати зростаючі витрати на війну, Кремль збільшив податки для великого бізнесу

Росія зможе фінансувати війну проти України ще принаймні рік, навіть за умови все більшого тиску безпрецедентних санкцій. Про це пише The Washington Post, посилаючись на секретні документи Пентагону, які нещодавно злили в мережу.

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У документах нібито йдеться, що розвідка США фіксує занепокоєння російських олігархів економічною ситуацією в країні, проте олыгархи поступово адаптовуються до санкцій.

«Хоча деякі представники російської економічної еліти можуть бути не згодні з курсом країни щодо України, а санкції завдали шкоди їхньому бізнесу, вони навряд чи відмовляться від підтримки президента Росії Володимира Путіна», – пише видання.

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Зазначається, що покривати витрати, які постійно зростають, Кремль вирішив шляхом підвищення податків для великого бізнесу і витрачання запасів так званого «суверенного фонду добробуту». Водночас бізнес поступово адаптується до санкцій, вибудовуючи нові ланцюжки імпорту. Якщо теоретично Росія зможе продовжувати фінансувати війну протягом наступного року, оцінка видання не враховує інших факторів, які можуть вплинути на її здатність до ведення війни, такі як витрати на боєприпаси та необхідність в нових солдатах.

Нагадаємо, що 12 квітня Сполучені Штати наклали санкції безпосередньо на Будапештський міжнародний інвестиційний банк, що спонукало уряд Угорщини оголосити про припинення співпраці з фінансовою установою, яку Росія описує як міжнародний банк розвитку. Зокрема, Грузія, Вірменія та Казахстан активно допомагають Росії обходити західні санкції. США пригрозили Казахстану санкціями за допомогу Росії.