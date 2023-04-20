Словенія долучиться до спільної закупівлі боєприпасів для України
До проєкту, окрім Словенії, наразі приєдналися вже 23 країни-члени Євросоюзу та Норвегія
Уряд Словенії планує приєднатися до проєкту спільних закупівель артилерійських боєприпасів для України. Про це повідомляє RTV Slovenija.
Проєктна угода між Європейським оборонним агентством (EDA) і міністерствами оборони країн-учасниць буде підписана міністром оборони Мар'яном Шарецем і затверджена рішенням уряду.
Рішення ухвалили на зустрічі міністрів оборони та закордонних справ ЄС у межах плану постачання артилерійських боєприпасів в Україну, який передбачає надання одного мільйона артилерійських снарядів протягом наступних 12 місяців.
Міністерство оборони Словенії пояснило, що угода встановлює межі для участі держав-членів у проєкті та містить положення про цілі, управління, фінанси, адміністрацію, укладення контрактів і відповідальність. Вона також передбачає захист секретної інформації, приєднання нових членів і прикінцеві положення щодо терміну дії, внесення змін, припинення дії або виходу з проєкту.
«Підписання проєктної угоди не створить жодних фінансових зобов'язань для Республіки Словенія, оскільки вона лише встановлює межі для подальшої співпраці», – підкреслили у відомстві.
Так, Словенія долучиться до спільних закупівель боєприпасів у межах проекту EDA, до якого вже приєдналися 23 країни-члени ЄС і Норвегія.
Нагадаємо, що 19 квітня посли Франції та Польщі не змогли врегулювати суперечку щодо того, хто має отримати спільні контракти ЄС на закупівлю боєприпасів для України – лише місцеві фірми чи конкуренти з інших країн.
До слова, влада Швейцарії відмовилася передавати швейцарські боєприпасів Силам оборони України.
До відома, 13 квітня Рада ЄС ухвалила допомогу у розмірі 1 мільярд євро в межах Європейського фонду миру (EPF) для підтримки Збройних Сил України.
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