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Словенія долучиться до спільної закупівлі боєприпасів для України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Словенія долучиться до спільної закупівлі боєприпасів для України
Проєкт передбачає надання Україні одного мільйона артилерійських снарядів протягом наступних 12 місяців
фото: Pixabay

До проєкту, окрім Словенії, наразі приєдналися вже 23 країни-члени Євросоюзу та Норвегія

Уряд Словенії планує приєднатися до проєкту спільних закупівель артилерійських боєприпасів для України. Про це повідомляє RTV Slovenija.

Проєктна угода між Європейським оборонним агентством (EDA) і міністерствами оборони країн-учасниць буде підписана міністром оборони Мар'яном Шарецем і затверджена рішенням уряду.

Рішення ухвалили на зустрічі міністрів оборони та закордонних справ ЄС у межах плану постачання артилерійських боєприпасів в Україну, який передбачає надання одного мільйона артилерійських снарядів протягом наступних 12 місяців.

Міністерство оборони Словенії пояснило, що угода встановлює межі для участі держав-членів у проєкті та містить положення про цілі, управління, фінанси, адміністрацію, укладення контрактів і відповідальність. Вона також передбачає захист секретної інформації, приєднання нових членів і прикінцеві положення щодо терміну дії, внесення змін, припинення дії або виходу з проєкту.

«Підписання проєктної угоди не створить жодних фінансових зобов'язань для Республіки Словенія, оскільки вона лише встановлює межі для подальшої співпраці», – підкреслили у відомстві.

Так, Словенія долучиться до спільних закупівель боєприпасів у межах проекту EDA, до якого вже приєдналися 23 країни-члени ЄС і Норвегія.

Нагадаємо, що 19 квітня посли Франції та Польщі не змогли врегулювати суперечку щодо того, хто має отримати спільні контракти ЄС на закупівлю боєприпасів для України – лише місцеві фірми чи конкуренти з інших країн.

До слова, влада Швейцарії відмовилася передавати швейцарські боєприпасів Силам оборони України.

До відома, 13 квітня Рада ЄС ухвалила допомогу у розмірі 1 мільярд євро в межах Європейського фонду миру (EPF) для підтримки Збройних Сил України.

Теги: Словенія боєприпаси допомога ЗСУ

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