Чехія хоче модернізувати більше танків Т-72 для України

У межах тристороннього проєкту з США та Нідерландами з постачання понад 90 танків Т-72 в Україну вже відправлено 37 бойових машин

Чехія готова модернізувати ще кілька десятків танків Т-72 у межах партнерського проєкту з США та Нідерландами, щоб посилити військову підтримку України. Про це на засіданні «Рамштайну» заявив заступник міністра оборони Чехії Даніел Блажковець, йдеться на сайті міністерства оборони країни.

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Як зазначається у заяві, Чехія в питанні допомоги Києву об'єднує максимальну кількість пожертвувань із запасів армії, закупівлі з державних фондів, краудфандинг та комерційні постачання.

За словами Блажковця, завдяки співпраці з українськими та закордонними партнерами його країна ще має конкретні проєкти, які можна швидко реалізувати і які входять до списку пріоритетних для України. У межах тристороннього проєкту з США та Нідерландами з постачання понад 90 танків в Україну вже відправлено 37 модернізованих танків Т-72, і щомісяця їх стає більше.

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«Ми пропонуємо збільшити обсяг виробництва ще на десятки, якщо партнери зацікавлені у фінансуванні цього проєкту», – зазначив директор Агентства міжурядового оборонного співробітництва Чехії Алеш Вітечка.

Також Чехія готова вести переговори щодо створення центру технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту важкої техніки в межах державного підприємства та кількох приватних компаній. Інша форма допомоги орієнтована, зокрема, на підготовку кадрів: до кінця поточного року планується навчити до чотирьох тисяч українських військових.

Нагадаємо, що Німеччина, Польща та Україна підписали угоду про створення центру з ремонту танків Leopard, пошкоджених у боях із російськими окупантами.

До слова, Велика Британія передала Україні ескадрон із 14 своїх танків Challenger 2.

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Крім того, до літа в Україну почнуть надходити танки Leopard-1 від Данії.