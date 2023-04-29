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Президент Чехії написав послання на техніці ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Президент Чехії написав послання на техніці ЗСУ
Президент Чехії провів в Україні два дні
фото: Петр Павел/Twitter

«Ми з вами. Ви помститесь за полеглих, повернете собі свободу. Росія, додому!», – Петр Павел

Під час візиту до України чеський президент Петр Павел розписався на техніці підрозділу ЗСУ, який вирушає на фронт. Про це він повідомив у Twitter.

«Я знаю це відчуття. Ваш підрозділ прямує на фронт, ви хочете йти з ними, ви хочете подавати приклад. Як командир, я завжди підтримував своїх бійців. Сьогодні це вже не моя роль», – написав президент Чехії.

Він зазначив, що прийшов аби надати українським бійцям відваги.

«Ми з вами. Ви помститесь за полеглих, повернете собі свободу. Росія, додому!», – додав Павел.

Нагадаємо, вчора президент Чехії прибув до України разом зі словацькою колегою. У цей момент в більшості областей України була оголошена повітряна тривога. Тому чеському президенту разом з колегою довелось пройти до укриття.

Однак вже сьогодні, 29 квітня, Павел відвідав Дніпро, та разом з головою Дніпропетровської ОВА Сергієм Лисаком вшанував пам'ять жертв російської агресії.

Раніше Павел повідомляв, що хоче відвідати Україну, щоб обговорити з президентом Володимиром Зеленським перспективи контрнаступу Збройних сил для відновлення контролю над країною.

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Теги: росія Дніпро укриття президент фронт тривога Петр Павел

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