Заява Віталія Кличка щодо резолюції ПАРЄ про повернення РФ



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Кличко подякував українській делегації в ПАРЄ та всім тим членам Асамблеї, які послідовно боролися за збереження санкційного механізму

Рішення, яке робить можливим повернення Росії до ПАРЄ, незважаючи на продовження нею агресії проти України - обурливе - політик

Політики, які готували та лобіювали ухвалення резолюції ПАРЄ щодо Росії, мають розуміти, що вона серйозно компрометує Раду Європи. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє пресслужба міського голови.

«Рішення, яке робить можливим повернення Росії до ПАРЄ, незважаючи на продовження нею агресії проти України та цинічне нехтування міжнародним правом і принципами Ради Європи, є обурливим», - відзначив Кличко.

За словами мера Києва, політики, які готували та проштовхували цю резолюцію мають розуміти, що вона серйозно компрометує Раду Європи та сприяє посиленню почуття безкарності країни, дії якої призвели до руйнації системи європейської безпеки.

«Ми підтримуємо дії української делегації в ПАРЄ та висловлюємо подяку всім тим членам Асамблеї, які послідовно боролися за збереження санкційного механізму щодо країни-агресора», - підкреслив Віталій Кличко.

Нагадаємо, що ПАРЄ ухвалила резолюцію, що дозволяє Росії повернутися в організацію без виконання зобов’язань.

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