Зеленська прокоментувала бунт у соцмережах через нове шкільне меню

Зеленська: «Перехід від старого до нового психологічно складний суспільству»

Перша леді країни Олена Зеленська заявила, що була готова до критики щодо її ініціативи змінити шкільне харчування. Про це Зеленська розповіла в інтерв’ю «Фокусу».

До слова, саме з ініціативи Зеленської та за допомогою шеф-кухаря Євгена Клопотенка була проведена реформа шкільного харчування.

«Звичайно, ми були готові до критики, коли спільно з МОЗ, МОН, Мінекономіки та Держспоживслужбою розпочинали реформу шкільного харчування, а команда Євгена Клопотенка за участю технологів, дієтологів та представників МОЗ розробляла нове меню. Якщо боятися критики, то краще взагалі нічого не починати», – вважає перша леді.

Зеленська уточнила, що шкільне меню не переглядали вже багато десятиліть.

«Тут ми зайшли на подвійно складну територію: по-перше, реформа стосується найдорожчого – дітей. По-друге, змін у цій сфері не було з часів СРСР. Згідно з нашим дослідженням, на старті реформи нинішні школярі харчувалися так само, як і їхні батьки, коли навчалися в школі: макаронами, сосисками, хлібобулочними виробами і неймовірно солодким компотом.

Тобто ми спокусилися на багаторічну, ще радянську «традицію». Беру це слово у лапки, бо традиція зі знаком мінус. У кожному разі перехід від старого до нового психологічно складний суспільству», – наголошує дружина президента.

Зеленська не вважає, що у суспільстві переважає кількість негативних відгуків щодо змін у харчуванні. «У той же час я не сказала б, що негативні відгуки переважають. Швидше, поділ такий: коментарі «за», «конструктивна критика» та третя група тих, хто взагалі не хоче змін під назвою «негайно поверніть у шкільні столові булочку з олією та сосиски». Цей пункт викликає в соцмережах справжні «батли», бо в нових стравах обмежена (не скасована, а саме обмежена!) кількість солі, цукру, жирів, білого хліба, заборонені субпродукти на кшталт сосисок та консервів, кондитерські вироби.

Тим, хто звик до всього перерахованого вище, нова шкільна їжа може здатися незвичною – це називається «харчова звичка». Такі звички має кожен з нас. Проте треба відрізняти шкідливі звички від нешкідливих», – наголосила Зеленська.

Нагадаємо, директор Гнідинцівської школи Володимир Алєксєєв пообіцяв щодня приходити до їдальні і смакувати страви, які запропонував відомий кулінар Євген Клопотенко.

Нагадаємо, на початку січня 2022 року завершився перехідний період з оновлення системи закупівель та освоєння нових технологічних карт. Уже після канікул реформа шкільного харчування, ініційована першою леді України Оленою Зеленською, має запрацювати повною мірою.

До слова, перша леді Олена Зеленська підбила підсумки харчової реформи шкільного харчування.



