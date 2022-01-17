У 2022 році подорожчання продуктів буде рекордним. Економіст зробив прогноз

Додатковим фактором підвищення цін буде низький врожай через недостатнє внесення добрив

Сукупність зовнішньополітичних тенденцій, енергетичної та логістичної кризи, інфляції, подорожчання добрив та інших факторів призведуть до того, що у 2022 році ціни на продовольчі товари в Україні зростуть більше, ніж будь-коли до цього в історії. Такий прогноз опублікував у своєму Telegram-каналі економіст Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак.

Економіст нагадав, що ціни на продукти харчування є рекордно високими за всю історію як в світі, так і в Україні вже зараз, однак, на думку Ярмака, «це лише квіточки».

Серед причин, які призвели до такої ситуації та надалі впливатимуть на її розвиток, Ярмак назвав макроекономічні, політичні, логістичні, галузеві та інші.

Зокрема, енергетична складова зростання цін на харчі зараз має суттєвий вплив та стане ключовою вже в цьому році. Зростання ціни на нафту та газ призводить напряму до зростання цін на цукор, кукурудзу та частину рослинних олій і тягне за собою ціни на інші продукти в непрямий спосіб.

Окремо економіст зупинився на впливі подорожчання мінеральних добрив на кінцеву вартість продуктів харчування.

«Зараз середня вартість добрив вже зросла на 70-80%. Причому найбільш зросли ціни на азотні добрива, що є основою для росту культур. В собівартості азотних добрив, до 80-90% – це витрати на природний газ! А він в Європі зараз в середньому в 10 разів дорожчий, ніж рік тому. Відповідно, чимало виробництв азотних добрив просто зупинилися. В той час, в собівартості виробництва тієї ж самої кукурудзи, вартість азотних добрив складає 30-40%! Кукурудза – це основа для виробництва кормів, а це, відповідно, впливає на ціни м'яса», – пояснив Ярмак.

Економіст наголосив, що це приклад лише однієї культури, проте, з іншими складається подібна ситуація. Зараз виробники здійснюють закупівлю добрив під виробництво культур в 2022 році і вже зрозуміло, що багато з них зменшить використання добрив.

«Дива не буде – менше добрив – нижчий врожай. Чи можемо ми збільшити площу землі для виробництва? Ні, ба більше – площі постійно знижуються. Відповідно, в 2022 році в світі може зменшитися виробництво продуктів харчування!», – підсумував Андрій Ярмак.

раніше повідомлялося, що, на думку ексміністра економіки Павла Кухти, ціни на продукти в Україні зростатимуть дуже різко.

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