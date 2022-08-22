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Зеленський анонсував нову систему ветеранської політики

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зеленський анонсував нову систему ветеранської політики
Зеленський анонсував реформу ветеранської спільноти
фото з відкритих джерел

В Україні хочуть створити систему захисту ветеранів, гідну наслідуванню

Президент України Володимир Зеленський анонсував зміни у державній політиці щодо ветеранської спільноти. Про це глава держави сказав під час свого традиційного відеозвернення.

Зеленський наголосив, що держава створить таку систему ветеранської політики, яка дасть можливість військовим переходити до цивільного життя. 

«Ветерани війни за незалежність України стали однією з найвагоміших і найповажніших груп у нашому суспільстві. Зі своєю специфікою, зі своїми потребами, зі своїми очікуваннями, на які потрібно реагувати, щоб ветерани могли зробити свій внесок не лише в захист нашої держави на передовій, а й у повоєнний розвиток України. І реагувати має не лише держава, а й бізнес, що дуже важливо, роботодавці, освіта», – розповів президент. 

Він пояснив, що в Україні планують створити нову систему ветеранської політики, послуг і сервісів для ветеранів, можливостей їхнього переходу від військової справи до цивільного життя, яка буде на одному рівні з найсильнішими аналогічними системами у світі.

«Але наша мета в тому, щоб український досвід ветеранської політики став із часом новим прикладом для наслідування іншими у світі», – додав глава держави. 

Він також повідомив, що провів велику нараду із керівниками основних силових відомств. На ній, зокрема, були глава МВС, очільник ГУР, головнокомандувач ЗСУ та секретар РНБО.

Окрім того Зеленський розповів, що число випущених по Україні крилатих ракет з початку повномасштабного вторгнення Росії наближається до 3,5 тисячі.

До слова, київська влада закликає жителів столиці цього тижня бути особливо пильними

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Теги: ветеран Володимир Зеленський РНБО МВС ЗСУ

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