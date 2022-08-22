Президент назвав кількість ракет, випущених по Україні за останні 180 днів

Число випущених по Україні ракет наближається до 3 500

Президент Володимир Зеленський заявив, що число випущених по Україні крилатих ракет з початку повномасштабного вторгнення Росії наближається до 3,5 тисячі. Про це глава держави сказав під час свого традиційного відеозвернення.

Зеленський заявив, що удари окупантів у різних частинах нашої країни не припиняються вже 180 днів.

«Загальна кількість різних крилатих ракет, які Росія застосувала проти нас, наближається вже до 3,5 тисяч. Удари російської артилерії просто неможливо порахувати – настільки їх багато, настільки вони інтенсивні», – розповів він.

За його словами, Росію рано чи пізно визнають країною терористом.

«І при цьому держава-терорист ще не припиняє гратися з міжнародними структурами і вкотре має нахабство збирати Радбез ООН, щоб обговорити свої ж власні провокації, свій же власний терор на Запорізькій АЕС...», – зазначив глава держави.

До слова, Головне управління розвідки Міноборони України закликає українців бути особливо обережними 24 серпня через загрозу ракетних ударів та провокацій з боку Росії.

Також київська влада закликає жителів столиці цього тижня бути особливо пильними.