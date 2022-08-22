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Президент назвав кількість ракет, випущених по Україні за останні 180 днів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Президент назвав кількість ракет, випущених по Україні за останні 180 днів
Зеленський назвав кількість випущених Росією по Україні ракет
фото: Офіс президента

Число випущених по Україні ракет наближається до 3 500

Президент Володимир Зеленський заявив, що число випущених по Україні крилатих ракет з початку повномасштабного вторгнення Росії наближається до 3,5 тисячі. Про це глава держави сказав під час свого традиційного відеозвернення.

Зеленський заявив, що удари окупантів у різних частинах нашої країни не припиняються вже 180 днів.

«Загальна кількість різних крилатих ракет, які Росія застосувала проти нас, наближається вже до 3,5 тисяч. Удари російської артилерії просто неможливо порахувати – настільки їх багато, настільки вони інтенсивні», – розповів він.

За його словами, Росію рано чи пізно визнають країною терористом.

«І при цьому держава-терорист ще не припиняє гратися з міжнародними структурами і вкотре має нахабство збирати Радбез ООН, щоб обговорити свої ж власні провокації, свій же власний терор на Запорізькій АЕС...», – зазначив глава держави.

До слова, Головне управління розвідки Міноборони України закликає українців бути особливо обережними 24 серпня через загрозу ракетних ударів та провокацій з боку Росії. 

Також київська влада закликає жителів столиці цього тижня бути особливо пильними

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Теги: війна в Україні Володимир Зеленський АЕС ООН

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