Зеленський провів велику нараду з представниками сектору оборони й безпеки (відео)

Президент звернувся до народу України наприкінці 180 дня війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що провів велику нарада із керівниками основних силових відомств. На ній, зокрема, були глава МВС, очільник ГУР, головнокомандувач ЗСУ та секретар РНБО. Про це глава держави сказав під час свого традиційного відеозвернення.

«Ключові питання – це, звичайно, ситуація на передовій, безпекова ситуація у великих містах, а також конкретні заходи безпеки у зв’язку зі святковими днями й важливими політичними подіями цього тижня – зустрічами, переговорами», – повідомив президент.

Зеленський розповів, що завершилися пошукові роботи на місці удару окупантів по житловому будинку в Харкові.

«Один цей російський удар забрав життя 19 людей. Один. А такі удари нелюдів у різних частинах нашої країни не припиняються вже 180 днів», – заявив він.

Президент зазначив, що загальна кількість різних крилатих ракет, які Росія застосувала проти нас, наближається до 3,5 тис.

«Удари російської артилерії просто неможливо порахувати – настільки вони інтенсивні. І при цьому держава-терорист не припиняє гратися з міжнародними структурами і вкотре має нахабство збирати Радбез ООН, щоб обговорити свої ж власні провокації, свій же власний терор на Запорізькій АЕС. Я вдячний усім нашим друзям у різних країнах світу, які просувають необхідність визнати об’єктивну реальність і юридично визначити Росію державою-терористом. Це рішення все одно з’явиться, і питання лише в тому, скільки ще життів Росія встигне забрати, поки удари у відповідь від міжнародної спільноти не стануть справді відчутними для тих, хто відповідальний за цей терор», – розповів Зеленський.

Глава держави розповів, що на Форумі ветеранів анонсував зміни у держполітиці щодо ветеранської спільноти. Зокрема, щоб ветерани могли взяти участь й у повоєнному розвитку України.

Він також закликав українців за кордоном проширювати правду про злочини окупантів.

«Шановні українці! Особливо цими днями, коли ми відзначаємо день нашого прапора і день нашої незалежності, якщо ви перебуваєте десь за кордоном, будь ласка, нагадуйте там про Україну, будьте там з українським прапором і поширюйте правду про злочини окупантів. Тримаймося всі разом, хоч би де ми, українці, були! Слава всім, хто захищає державу! Дякую всім, хто воює за Україну! Слава Україні!», – резюмував Зеленський.

Президент України Володимир Зеленский і перша леді України Олена Зеленская вручили премії «Національна легенда». Глава держави не зраджує своєму «військовому стилю», а його дружина для події вибрала строгий, але елегантний образ.