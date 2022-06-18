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    Суспільство

    Влада після війни поділить ветеранів на категорії: на які і навіщо

    В Україні ветеранів після війни поділять на захисників та годувальників - Влада після війни поділить ветеранів на категорії: на які і навіщо
    В Україні ветеранів після війни поділять на захисників та годувальників
    фото з відкритих джерел

    Влада планує поділити після війни ветеранів на захисників і годувальників

    Після звершення війни в Україні з’являться дві категорії ветеранів – захисники та годувальники. Про це повідомила міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна в інтерв'ю виданню НВ.

    Відтак, захисники продовжать займатися військовою справою, а годувальники – повернуться до мирного життя та відбудови економіки

    «Нам, як державі, важливо змодерувати процес таким чином, щоб перехід від захисника до годувальника був плавним і комплексним, і людина отримала інструменти для свого розвитку», – наголосила Лапутіна.

    За її словами, це отримання нової цивільної освіти, психологічна реабілітація та розвиток ветеранського підприємництва.

    «Після перемоги ми маємо бути готовими прийняти другий фронт – економічний. І зробити так, щоб наші захисники, які підуть у цивільний сектор, розвивали економіку України, а ми їх підтримували й надавали для цього відповідні інструменти», – додала Лапутіна.

    Також міністр у справах ветеранів України наголосила на важливості створення дієвої системи переходу з військової кар’єри на цивільне життя.

    «Держава має інституалізувати питання переходу з військової кар’єри до цивільного життя, який є у всіх провідних країнах світу. Над цим має працювати весь уряд, адже частина питань перебуває, наприклад, у площині Міністерства соціальної політики України, а частина – у силових відомств», – зазначила Лапутіна.

    Нагадаємо, члени родини воїнів ЗСУ, які мають власний бізнес, зареєстровані як фізична особа-підприємець або самозайнята особа, можуть взяти участь у програмі з мікрофінансування ветеранського бізнесу, яка започаткована Українським ветеранським фондом, та отримати до 20 тисяч гривень грошового відшкодування.

    Отримати мікрогрант можуть найближчі члени родини ветерана – батьки, дружина, діти, які зареєстровані як фізична особа-підприємець або самозайнята особа та мають статус внутрішньо переміщеної особи у межах України.

    Раніше повідомлялося, що родичі українських військових, які опинилися в полоні, можуть отримувати їхні виплати.

    Теги: росія окупанти війна ветеран Україна окупація #stoprussia
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    Влада після війни поділить ветеранів на категорії: на які і навіщо