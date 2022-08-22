Існує загроза ракетно-бомбових ударів: КМДА звернулася до киян

У Києві існує загроза ракетно-бомбових ударів по центрах прийняття рішень

Київська влада закликає жителів столиці цього тижня бути особливо пильними. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Цьогоріч Україна відзначає річницю Незалежності в умовах воєнного стану і під загрозою можливих обстрілів. Проведення масових заходів заборонено, адже ворог – непередбачуваний, тож маємо бути готові до будь-якого сценарію», – йдеться в повідомленні.

Також у КМДА попередили, що у найближчі дні можливі загрози нанесення військами РФ ракетно-бомбових ударів по центрах прийняття рішень, військових об’єктах, об’єктах оборонної промисловості, критичної інфраструктури та розташованих поруч житлових масивах, а також об’єктах, що забезпечують життєдіяльність населення під час відзначення Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України.

Як повідомлялося, працівникам установ, розташованих в урядовому кварталі, рекомендують з 22 по 26 серпня працювати дистанційно з дому.