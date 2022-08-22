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Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму

Христина Жиренко
glavcom.ua
Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
Наші бійці матимуть змогу отримати грант на відкриття власної справи
фото: ЗСУ

Подаватися можуть ветерани, їхні родини та сім’ї загиблих захисників

Український ветеранський фонд фінансуватиме ветеранський бізнес на суму від 500 тисяч гривень до мільйона. 

Про запуск цієї програми заявила виконавча директорка Українського ветеранського фонду Наталія Калмикова, під час форуму «Захисники. Перекличка у межах V Міжнародного ветеранського та волонтерського форуму «Там, де ми, там Україна».

«5 вересня починаємо прийом заявок на фінансування ветеранського бізнесу на суми від 500 тисяч до мільйона гривень. Подаватися можуть ветерани, їхні родини та сім’ї загиблих захисників. Детальна інструкція є на сайті Українського ветеранського фонду. Маєте кілька днів, щоб підготувати документи, щоб п’ятого вересня їх подати. Відбудовуємо Україну вже зараз, а не після перемоги», – заявила виконавча директорка фонду виконавча директорка фонду Наталія Калмикова.

Прийом заявок для участі в програмі почнеться 5 вересня та триватиме до 5 жовтня. Взяти участь у програмі можуть ветерани, члени їхніх родин та члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць. А також юридичні особи, зареєстровані не пізніше ніж за два роки до отримання фінансової підтримки, засновниками яких є ветерани. Більше деталей щодо пакету документів та вимог за посиланням.

Нагадаємо, раніше Український ветеранський фонд запустив програму мікрофінансування бізнесу ветеранів та членів їхніх родин. ФОПи можуть отримати 20 тисяч грн відшкодування на ведення власної справи. Програма діє до завершення воєнного стану.

Теги: ветеран грант українці солдат

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