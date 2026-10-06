Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України льотчику Мамбетову

Мамбетов був командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва»

Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» майору Марату Мамбетову. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №1031/2026.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Мамбетову Марату Редвановичу – майору (посмертно)», – йдеться в указі.

Нагадаємо, 1 жовтня під час виконання бойового завдання загинув український льотчик, капітан Марат Мамбетов. Він був командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва».

Мамбетов виконував бойове завдання на винищувачі МіГ-29 на одному з напрямків фронту. Український пілот завдавав ракетно-бомбових ударів по російських окупантах. Під час виконання завдання винищувач було підбито російською ракетою. Мамбетов катапультувався, однак вижити йому не вдалося.

фото: Повітряне командування «Центр»

4 жовтня у Києві провели в останню путь Мамбетова. Побратими згадували його як розумного, виваженого та сміливого офіцера, який завжди брався за найскладніші виклики та прикривав дії Сухопутних військ Збройних сил України.

фото: Повітряне командування «Центр»

фото: Повітряне командування «Центр»

Протягом двох років активних бойових дій майор здійснив майже 200 бойових вильотів на винищувачах МіГ-29. На його рахунку – десятки знищених повітряних цілей противника, а також численні ракетно-бомбові удари по наземних позиціях російських окупантів.

За мужність та героїзм захисника було нагороджено орденами «За мужність» II та III ступенів і відзнакою президента України «За оборону України».