Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України льотчику Мамбетову
Мамбетов був командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва»
Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» майору Марату Мамбетову. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №1031/2026.
«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Мамбетову Марату Редвановичу – майору (посмертно)», – йдеться в указі.
Нагадаємо, 1 жовтня під час виконання бойового завдання загинув український льотчик, капітан Марат Мамбетов. Він був командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва».
Мамбетов виконував бойове завдання на винищувачі МіГ-29 на одному з напрямків фронту. Український пілот завдавав ракетно-бомбових ударів по російських окупантах. Під час виконання завдання винищувач було підбито російською ракетою. Мамбетов катапультувався, однак вижити йому не вдалося.
4 жовтня у Києві провели в останню путь Мамбетова. Побратими згадували його як розумного, виваженого та сміливого офіцера, який завжди брався за найскладніші виклики та прикривав дії Сухопутних військ Збройних сил України.
Протягом двох років активних бойових дій майор здійснив майже 200 бойових вильотів на винищувачах МіГ-29. На його рахунку – десятки знищених повітряних цілей противника, а також численні ракетно-бомбові удари по наземних позиціях російських окупантів.
За мужність та героїзм захисника було нагороджено орденами «За мужність» II та III ступенів і відзнакою президента України «За оборону України».
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