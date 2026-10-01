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Під час бойового завдання загинув пілот МіГ-29 Марат Мамбетов

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Під час бойового завдання загинув пілот МіГ-29 Марат Мамбетов
Україна втратила пілота МіГ-29 під час бойового завдання
фото: командування Повітряних сил ЗСУ

Літак українського захисника було підбито ворожою ракетою

Сьогодні, 1 жовтня, під час виконання бойового завдання загинув український льотчик, капітан Марат Мамбетов. Він був командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Мамбетов виконував бойове завдання на винищувачі МіГ-29 на одному з напрямків фронту. Український пілот завдавав ракетно-бомбових ударів по російських окупантах. Під час виконання завдання винищувач було підбито російською ракетою. Мамбетов катапультувався, однак вижити йому не вдалося.

«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Марата, він боронив Україну до свого останнього подиху. Герої не вмирають!» – йдеться у повідомленні бригади.

Нагадаємо, 23 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання загинув ще один пілот 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва» – 46-річний майор Сергій Бондар. Він повертався з бойового завдання на МіГ-29 та загинув під час заходу на посадку.

Також 10 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання на Одещині Україна втратила винищувач МіГ-29. Під час пуску авіаційної ракети сталася нештатна ситуація, літак загорівся та втратив керування. Пілот катапультувався, його евакуювали до медичного закладу.

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Теги: смерть льотчик пілот винищувач Повітряні сили ЗСУ

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