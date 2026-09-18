Путін будує Росію без росіян: заводи віддали корейцям, фронт – іноземцям

Хто тепер працює на заводах Путіна і воює за нього

Іноземці воюють та збирають дрони для Путіна. А де поділися росіяни?

Друзі, іноді новини ставлять у глухий кут. Тобто ти читаєш детальну інформацію, а в результаті питань стає ще більше. Ось, наприклад, Bloomberg пише, що до Росії для роботи на підприємствах ВПК активно завозять північнокорейців. Тисячами. Для конспірації – під виглядом студентів. І на російських підприємствах ці любителі собак і Кім Чен Ина збирають дрони для війни в Україні.

І вже багато їх завезли. До 25 тис. північнокорейців можуть працювати в російській індустрії безпілотників, зокрема на підприємствах в Алабузі. Північнокорейців оформляють як студентів, щоб обійти санкції. Які санкції, щоправда, не дуже зрозуміло. Щодо Північної Кореї чи щодо Росії? Адже обидві ці чудові країни перебувають під санкціями. Ну, гаразд, до суті питання це не має жодного стосунку.

Звісно, умови їхньої роботи дещо більше нагадують концтабір, ніж решта Росії. Після прибуття до Росії влада КНДР контролює їхні пересування та контакти із зовнішнім світом. А то ще надихаються повітрям свободи в Росії та духом бунтарства. Це ми вважаємо, що в Росії панує диктатура та відсутність свободи. А з точки зору КНДР – це демократія на межі анархії та перевороти через день.

Зрозуміло, що такі працівники вигідні як Росії, так і КНДР. Суто з точки зору грошей і дисципліни. За оцінками аналітиків, робітники з КНДР заробили за кордоном у 2025 році до $800 млн. Більшу частину цих грошей забирає правлячий режим, який використовує валютні надходження для фінансування ядерної та балістичної програм. За спробу втечі працівнику та його родині на батьківщині можуть загрожувати репресії.

Тобто на виробництві у них працюють північнокорейці, це зрозуміло. А на фронті? А на фронті Росія використовує іноземних найманців із понад 40 країн. Зокрема, із Центральної Азії, Африки та Латинської Америки. Про це повідомив у інтерв’ю «Укрінформу» начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Олег Іващенко.

Отже, Путін вербує на війну людей з Африки, Азії, звідки завгодно. Північнокорейців теж. Збирати дрони – знову північнокорейці. Зрозуміло.

Тоді питання до Путіна: Куди ти подів росіян, паразите? Де росіяни? Хто, чорт забирай, має патріотично й віддано нести «русский мир» та «захищати російський народ на Донбасі»? Північнокорейці? Африканці?! Куди ти подів росіян, відповідай! Куди зникли наші психічнохворі родичі? Не працюють у Росії, не воюють. Втекли? Посадив усіх? Вимерли? Виходить, Путін побудував ідеальну Росію – з грошима, але без росіян. А хто тоді приходить до мене в коментарях лаятися? Емігранти.

Коротше кажучи, поки нас відволікали штурмами та бомбардуваннями, Путін кудись поділив самих росіян. Хто його знає, цього щура. У нас є казка про щуролова з сопілкою, який вивів усіх гризунів із міста. Може, у лисого щура та її соратників є своя легенда про щура з сопілкою, який кудись виводить росіян із країни. Євреїв хоч ще не розгубив? Незграба...