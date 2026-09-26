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Зеленський назвав відсоток перехоплення реактивних шахедів

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Зеленський назвав відсоток перехоплення реактивних шахедів
По звичайних шахедах збиття перевищує 90%
фото: Офіс президента України, з відкритих джерел

Україна прагне довести захист від реактивних дронів до рівня, досягнутого проти звичайних

Рівень українського перехоплення реактивних шахедів становить 55%, а у вересні Росія застосувала понад 2730 таких безпілотників, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал глави держави.

За словами президента, понад 1,5 тисячі реактивних шахедів було збито або подавлено. Водночас Зеленський не приховав, що частина дронів досягає цілей.

«Звісно, на жаль, значна частина досягає визначених цілей, але ми в Україні крок за кроком захист зробимо, зробимо не меншим, ніж уже є захист від звичайних шахедів», – сказав він.

За його словами, по звичайних шахедах рівень збиття перевищує 90%.

Які засоби протидії розробляють

Президент повідомив, що вже є кілька ефективних прототипів перехоплювачів проти реактивних дронів, і команди використовують їх у бойових умовах. Виробництво перехоплювачів та компонентів до них масштабують.

«Вже визначені перехоплювачі, які можуть стати основним засобом нашого захисту. Виробництво, компоненти – усе це ми масштабуємо. Відповідь буде», – наголосив Зеленський.

Раніше про перші результати він розповідав окремо. 15 вересня Україна успішно випробувала ще один перехоплювач, який уразив шахед, хоча керування потребувало доопрацювання. А 19 вересня військова контррозвідка СБУ вдруге за день уразила реактивний дрон «Герань-5» новим українським перехоплювачем.

Що відомо про плани Росії

Зеленський розповів, що воєнна розвідка доповіла про російські плани щодо виробництва озброєння на наступний рік. Йдеться не лише про реактивні шахеди, а й про деякі інші технологічні засоби.

«Ми знаємо з російських внутрішніх документів, що вони готують і що саме на наступний рік: які обсяги, яке фінансування. Ми готуємо нашу протидію, і по кожному пункту повинен бути український засіб», – заявив президент.

За його словами, наступного року Росія планує витратити $12 млрд лише на виробництво реактивних дронів і баражувальних боєприпасів.

Зеленський також заявив, що багато розвідок мають інформацію про наміри Росії розширити свою війну та активність на інші держави, можливо, й регіони.

Нагадаємо, 25 вересня «Главком» писав, що за підсумками Ставки Україна прискорює виробництво перехоплювачів реактивних шахедів. Тоді обговорили результати випробувань швидкісних дронів-перехоплювачів і визначили засоби посилення оборони, а також ухвалили рішення про розгортання виробництва реактивних двигунів.

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Теги: розвідка росія фінансування Володимир Зеленський Україна президент перехоплення

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