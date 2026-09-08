Шахед впав біля зоопарку в Києві – ЗМІ

Росія з ночі атакувала місто

У Києві шахед упав у районі Київського зоопарку. Також, за їхніми даними, внаслідок атаки пошкоджено станцію метро «Тараса Шевченка». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві ЗМІ.

Нагадаємо, у ніч проти 8 вересня Росія здійснила масовану атаку на Київ. У столиці зафіксували руйнування та пожежі щонайменше у п'яти районах міста. За даними ДСНС, у Голосіївському районі внаслідок влучання були пошкоджені конструкції 26-поверхової нежитлової будівлі. В іншому місці спалахнула пожежа у гаражі, яка поширилася на розташовані поруч нежитлову будівлю та бізнес-центр. Під час розвідки рятувальники вивели звідти одного постраждалого.

Також у Голосіївському районі вибуховою хвилею пошкодило 16-поверховий житловий будинок. Двох людей, які опинилися заблокованими у квартирі, надзвичайники вивели на свіже повітря.

У Солом'янському районі через пошкодження у житловій п'ятиповерхівці були заблоковані люди. Рятувальники вивільнили десятьох мешканців, ще одну людину госпіталізували до прибуття підрозділів ДСНС.

Крім того, у Дарницькому районі горів гараж на території приватного будинку. У Подільському районі виникла пожежа у складській будівлі, також зайнялися автомобілі та гаражні бокси. У Дніпровському районі рятувальники ліквідовували займання у гаражах.

У ДСНС зазначили, що інформація про загиблих і постраждалих уточнюється, а роботи на місцях ударів тривають.