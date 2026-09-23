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Росія атакувала Суми авіабомбами: п'ятеро поранених

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росія атакувала Суми авіабомбами: п'ятеро поранених
фото: Сумська міська військова адміністрація

Внаслідок атаки пошкоджено автомобілі, на одному з місць влучань виникла пожежа

Російські війська завдали удару по Сумах керованими авіабомбами. Попередньо, зафіксовано три влучання у Зарічному районі міста, внаслідок атаки поранені щонайменше п'ятеро людей. Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, пише «Главком».

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Під удар потрапили житловий сектор, об'єкти цивільної інфраструктури та нежитлова забудова. Внаслідок атаки пошкоджено автомобілі, на одному з місць влучань виникла пожежа. Чотирьох постраждалих доправили до лікарні.

Згодом Кривошеєнко уточнив, що кількість поранених зросла до п'яти. Обставини їхнього стану та характер отриманих травм наразі не уточнюються.

В.о. міського голови Сум Артем Кобзар оприлюднив відео з наслідками російського удару. На місцях влучань працюють екстрені служби. Інформація про остаточні наслідки атаки та кількість постраждалих уточнюється.

Варто нагадати, що російські війська після також завдали масованого артилерійського удару по Сумах. Попередньо, внаслідок атаки постраждала одна людина.

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Теги: Суми війна обстріл Україна

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