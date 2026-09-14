Трамп знову звернувся до Зеленського через удари по РФ

Президент США заявив, що українські атаки на російські НПЗ нібито впливають на світові ціни на дизельне пальне

Президент США Дональд Трамп заявив, що просив президента України Володимира Зеленського не завдавати ударів по російських підприємствах із виробництва дизельного пального та нафтопереробних заводах.

Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами, а відео його заяви опублікував Білий дім. «Главком» передає його слова.

«Проблема, яка в мене є з Україною та Росією, полягає в тому, що з дизельним паливом зараз велике зростання цін. Значна його частина надходить із Росії. І російські підприємства зазнають ударів з боку України. І я попросив президента Зеленського не завдавати ударів по підприємствах із виробництва дизельного палива, НПЗ», – заявив Трамп.

Американський президент пояснив своє прохання ситуацією на світовому паливному ринку. За його словами, українські удари по російській нафтовій інфраструктурі можуть спричиняти дефіцит дизельного пального та підвищення цін.

На уточнювальне запитання журналістів про можливість завершення війни в Україні Трамп не став детально відповідати й знову зосередився на питанні цін на пальне. Він заявив, що нинішня ситуація завдає шкоди всьому світу і її необхідно припинити.

Варто зазначити, що Трамп уже звертався до президента України через медіа, підкресливши, що удари України по російських НПЗ нібито впливають на цини в усьому світі.

Нагадаємо, що подібні заяви лунали і від інших американських політиків. Так, міністр фінансів США Скотт Бессент говорив, що українські удари по російській енергетиці призводять до енергетичної кризи. Другою причиною кризи він назвав війну з Іраном.

А за словами міністра енергетики Кріса Райта, у Сполучених Штатах фіксують рекордні ціни на дизель через те, що російські нафтопереробні заводи зазнали суттєвої шкоди, тому РФ перестала експортувати пальне.

Україна регулярно завдає ударів по російських нафтопереробних заводах. Нещодавно, після атаки 26 серпня, четвертий за величиною російський нафтопереробний завод і другий за обсягами виробник бензину у РФ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» повністю зупинив роботу після атаки дронів.

Як стверджували в Reuters, після атаки на четвертий за величиною російський нафтопереробний завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» усі основні російські НПЗ компанії «Лукойл» виведені з ладу.

Українська кампанія ударів по російській енергетиці вже призвела до зменшення виробництва бензину в Росії, а також до заборони на експорт пального.