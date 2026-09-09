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Зеленський відреагував на нічний російський терор

Ольга Джоган
glavcom.ua
Ольга Джоган
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Зеленський відреагував на нічний російський терор
Наслідки ворожої атаки 9 вересня
Фото: Національна поліця України

Президент закликав партнерів посилити санкції та підтримку України, щоб зупинити російську агресію

Володимир Зеленський заявив, що міжнародна спільнота недостатньо реагує на російські удари, які щодня призводять до загибелі та травмування українців. Президент наголосив, що Москва не повинна увійти в зиму з розумінням, що ракетний і дроновий терор залишатиметься без наслідків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави у соцмережах.

Зеленський повідомив, що вранці 9 вересня російський дрон влучив у житлову багатоповерхівку в Києві. Постраждали четверо людей, пожежу в будинку рятувальники вже ліквідували.

Вночі під ударом також опинилася Одещина. Російські війська влучили в районі міжнародного пункту пропуску «Старокозаче» на кордоні з Молдовою. Через атаку його роботу призупинили.

Внаслідок удару загинули двоє людей, ще троє зазнали травм. Рятувальники евакуювали 16 людей. Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

Наслідки атаки також ліквідовують у Дніпрі, Миколаєві, Запоріжжі, на Харківщині, Житомирщині та Київщині.

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Наслідки ворожої атаки 9 вересня
Фото: ДСНС України, Національна поліція України

Президент наголосив, що агресію необхідно зупиняти зараз, аби вона не поширювалася далі. За його словами, санкції проти Росії та військова підтримка України мають працювати саме на цю мету.

«Москва не повинна увійти в зиму з розумінням, що ракетний і дроновий терор зійде їй з рук просто так», – заявив Зеленський.

Глава держави також подякував партнерам, які допомагають Україні, та зазначив, що держави, які можуть посилити підтримку, знають про щоденні потреби Києва.

Нагадаємо, російські війська третю добу поспіль атакують Київщину. За останню добу в області загинули двоє людей, семеро дістали поранення, серед них двоє дітей. Наслідки ударів зафіксували у п’яти районах. Загалом пошкоджений 31 об’єкт, зокрема житлові будинки, виробничі та складські приміщення й автомобілі.

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Теги: Одещина Володимир Зеленський рятувальники обстріл

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