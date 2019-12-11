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    Телеканал «Газпрому» вперше покаже в Росії серіал із Зеленським

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    <p>Показ &laquo;Слуги народу&raquo; в РФ здійснюватиме телеканал ТНТ, який належить &laquo;Газпром-Медіа Холдингу&raquo;</p> - Телеканал «Газпрому» вперше покаже в Росії серіал із Зеленським

    Показ «Слуги народу» в РФ здійснюватиме телеканал ТНТ, який належить «Газпром-Медіа Холдингу»

    На російському федеральному телебаченні вперше крутитимуть серіал «Слуга народу»

    Телеканал ТНТ 11 грудня вперше на російському телебаченні почне показ серіалу «Слуга народу» з чинним президентом України Володимиром Зеленським у головній ролі.

    Про це повідомили у пресслужбі каналу.

    «На ТНТ почнеться показ серіалу «Слуга народу» з Володимиром Зеленським - оригінальної сатири на сучасну політику і ставлення народу і влади в Україні», - відзначили в пресслужбі.

    Раніше серіал купив стрімінговий гігант Netflix під назвою Servant of the People, а на російському телебаченні «Слугу народу» вперше покажуть на каналі ТНТ.

    Варто зазначити, що ТНТ – російський федеральний телеканал, який входить до п’ятірки найбільших каналів Росії. Один з власників ТНТ – «Газпром-Медіа Холдинг».

    Росія телебачення кіно Газпром Володимир Зеленський серіал президент
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