Телеканал «Газпрому» вперше покаже в Росії серіал із Зеленським



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Показ «Слуги народу» в РФ здійснюватиме телеканал ТНТ, який належить «Газпром-Медіа Холдингу»

На російському федеральному телебаченні вперше крутитимуть серіал «Слуга народу»

Телеканал ТНТ 11 грудня вперше на російському телебаченні почне показ серіалу «Слуга народу» з чинним президентом України Володимиром Зеленським у головній ролі.

Про це повідомили у пресслужбі каналу.

«На ТНТ почнеться показ серіалу «Слуга народу» з Володимиром Зеленським - оригінальної сатири на сучасну політику і ставлення народу і влади в Україні», - відзначили в пресслужбі.

Раніше серіал купив стрімінговий гігант Netflix під назвою Servant of the People, а на російському телебаченні «Слугу народу» вперше покажуть на каналі ТНТ.

Варто зазначити, що ТНТ – російський федеральний телеканал, який входить до п’ятірки найбільших каналів Росії. Один з власників ТНТ – «Газпром-Медіа Холдинг».