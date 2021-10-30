Зеленський відвідав відремонтовану Ізмаїльську лікарню (фото)

Реконструкція приймального відділення Ізмаїльської лікарні відбулая у межах національної програми «Велике будівництво»

Під час робочої поїздки на Одещину президент України Володимир Зеленський оглянув оновлене приймальне відділення Ізмаїльської міської центральної лікарні, реконструкція якого відбувалася в межах Національної програми «Велике будівництво». Про це повідомляє пресслужба президента.

Зазначається, що будівельні роботи тут розпочалися у 2020 році. Було встановлено нове медичне обладнання, сучасний апарат МРТ, томограф та рентген-апарат. Біля входу до відділення побудовано пандус для під'їзду медичного транспорту та маломобільних груп населення, проведено благоустрій прилеглої території.

«Пандемія Covid-19 поставила перед українською медициною нові та жорсткі завдання, на які щодня шукають відповіді наші лікарі. А одне з головних завдань – це надання оперативної та кваліфікованої допомоги хворому. Дуже добре, що мешканці Ізмаїла отримують допомогу в сучасному приймальному відділенні лікарні, де встановлено нове медичне обладнання, а головне – працює кваліфікований та чуйний персонал», – сказав Зеленський.

Ізмаїльська міська центральна лікарня – це багатопрофільний медичний заклад, що працює як лікарня інтенсивного лікування та забезпечує надання стаціонарної цілодобової екстреної та планової допомоги переважно хірургічного профілю населенню міста Ізмаїла, Ізмаїльського району та інших районів, цілодобової стаціонарної допомоги терапевтичного профілю з неврології, педіатричної допомоги.

Стаціонар розрахований на 270 ліжок, зокрема 60 хірургічних. Лікувально-діагностичне відділення для дорослих може приймати 770 відвідувачів за зміну, а дитяче відділення – 140 пацієнтів.

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