Зеленський виступив в Одесі на засіданні Конгресу місцевих влад

Президент розпочав робочу поїздку до Одеської області

Президент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Одеської області. Про це повідомляється на сайті президента.

Зазначається, що глава держави взяв участь у засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад в Одесі.

Крім того, він ознайомиться з об’єктами, які зведені та реконструйовані на Одещині в межах Національної програми «Велике будівництво».

До слова, після передвиборчого турне Зеленського «готовий» басейн подорожчав на 5,6 млн грн.

Нагадаємо, візит президента Володимира Зеленського 20 жовтня на Черкащину, спровокував скандал. Зеленський заявив журналістам, що приїхав оглянути об'єкти «Великого будівництва» і його візит зовсім не пов’язаний з виборами у 197 окрузі. Проте на всіх фото, які опублікували місцеві журналісти, поряд із Зеленським кандидат від партії «Слуга народу» Віталій Войцехівський.