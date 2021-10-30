Зеленський відвідав Одеський національний художній музей і розповів, як його реставрують (фото)

Споруда є пам'яткою культурної спадщини національного значення

Під час робочої поїздки на Одещину Президент України Володимир Зеленський відвідав Одеський національний художній музей, який буде відреставровано в межах Національної програми «Велике будівництво». Про це інформує Офіс президента.

«Треба не лише відреставрувати будівлю, покращити середовище, де зберігаються експонати, а й створити гідні умови для працівників музею, для яких це не просто робота, а життєве покликання», – сказав Володимир Зеленський.

Музей розташований у будівлі колишнього палацу Потоцьких, зведеній у 1810-1820 роках. Споруда є пам'яткою культурної спадщини національного значення.

Окрім основної будівлі, музей має фондові приміщення та грот, адміністративні приміщення, реставраційну майстерню, спеціально обладнаний клас для дитячих занять та галерею «Жовті велетні».

Цьогоріч у межах програми «Велике будівництво» розроблено проект проведення ремонтно-реставраційних робіт будівлі музею. Зокрема, заплановано відремонтувати перекриття, провести реставрацію стін, підлоги та стелі, забезпечити звуко- й теплоізоляцію, відремонтувати всі фасади та оновити освітлення, облаштувати інклюзивні санвузли й ліфт тощо.

Завершення робіт очікується у 2025 році.

Також Зеленський у Одесі розповів, якою буде стратегія розвитку міста: деталі.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Одеської області.



