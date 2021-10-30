  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Зеленський відвідав Одеський національний художній музей і розповів, як його реставрують (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Музей відреставрують у межах Національної програми &laquo;Велике будівництво&raquo; - Зеленський відвідав Одеський національний художній музей і розповів, як його реставрують (фото)
    Музей відреставрують у межах Національної програми «Велике будівництво»
    Фото: Офіс президента

    Споруда є пам'яткою культурної спадщини національного значення

    Під час робочої поїздки на Одещину Президент України Володимир Зеленський відвідав Одеський національний художній музей, який буде відреставровано в межах Національної програми «Велике будівництво». Про це інформує Офіс президента.

    «Треба не лише відреставрувати будівлю, покращити середовище, де зберігаються експонати, а й створити гідні умови для працівників музею, для яких це не просто робота, а життєве покликання», – сказав Володимир Зеленський.

    Музей розташований у будівлі колишнього палацу Потоцьких, зведеній у 1810-1820 роках. Споруда є пам'яткою культурної спадщини національного значення.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Фото: Офіс президента
    Фото: Офіс президента

    Окрім основної будівлі, музей має фондові приміщення та грот, адміністративні приміщення, реставраційну майстерню, спеціально обладнаний клас для дитячих занять та галерею «Жовті велетні».

    Цьогоріч у межах програми «Велике будівництво» розроблено проект проведення ремонтно-реставраційних робіт будівлі музею. Зокрема, заплановано відремонтувати перекриття, провести реставрацію стін, підлоги та стелі, забезпечити звуко- й теплоізоляцію, відремонтувати всі фасади та оновити освітлення, облаштувати інклюзивні санвузли й ліфт тощо.

    Завершення робіт очікується у 2025 році.

    Також Зеленський у Одесі розповів, якою буде стратегія розвитку міста: деталі.

    Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Одеської області.


    Теги: Одеса будівництво музей Володимир Зеленський Офіс президента
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський відвідав Одеський національний художній музей і розповів, як його реставрують (фото)