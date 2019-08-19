В Офісі Зеленського не можуть знайти заяви про «відставку команди»



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Зеленський призначив Андрія Богдана главою Адміністрації президента 21 травня

Раніше Зеленський публічно заявив, що у нього є заяви про відставку не тільки Богдана, а й усіх «членів команди»

В Офісі президента України не можуть знайти заяви про відставку фахівців, які прийшли разом з Володимиром Зеленським і Андрієм Богданом, про наявність яких після скандалу з «відставкою» Богдана заявляв сам президент.

Про це 19 серпня повідомляють Українські Новини з посиланням на відповідь Офісу.

Раніше, після появи в інтернеті «заяви» про відставку глави Офісу президента Богдана Зеленський публічно заявив, що у нього є подібні заяви не тільки Богдана, а й усіх «членів команди», які спільно входили в президентський офіс.

«Ми - всі ключові люди, які зі мною прийшли, - домовилися з самого початку, напишемо заяви на звільнення. Якщо суспільство або президент будуть відчувати, що та чи інша людина не може впоратися з поставленими Україною завданнями, то в будь-який момент ця людина, не тримаючись за крісло, піде у відставку», - заявив він.

Нагадаємо, на днях Богдана з охороною бачили на танцювальному фестивалі «Білі ночі», який влаштовують на Арт-заводі «Платформа» в Києві.

Крім того, що Богдан відвідав кілька сцен, де грали діджеї, журналісти зустріли його близько другої години ночі на фуд-корті з вуличною їжею, коли глава Офісу президента фотографувався з фанатами.

Разом з Богданом на фестивалі була і його дівчина Анастасія Слічна.