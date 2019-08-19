В Офісі Зеленського не можуть знайти заяви про «відставку команди»
Раніше Зеленський публічно заявив, що у нього є заяви про відставку не тільки Богдана, а й усіх «членів команди»
В Офісі президента України не можуть знайти заяви про відставку фахівців, які прийшли разом з Володимиром Зеленським і Андрієм Богданом, про наявність яких після скандалу з «відставкою» Богдана заявляв сам президент.
Про це 19 серпня повідомляють Українські Новини з посиланням на відповідь Офісу.
Раніше, після появи в інтернеті «заяви» про відставку глави Офісу президента Богдана Зеленський публічно заявив, що у нього є подібні заяви не тільки Богдана, а й усіх «членів команди», які спільно входили в президентський офіс.
«Ми - всі ключові люди, які зі мною прийшли, - домовилися з самого початку, напишемо заяви на звільнення. Якщо суспільство або президент будуть відчувати, що та чи інша людина не може впоратися з поставленими Україною завданнями, то в будь-який момент ця людина, не тримаючись за крісло, піде у відставку», - заявив він.
Нагадаємо, на днях Богдана з охороною бачили на танцювальному фестивалі «Білі ночі», який влаштовують на Арт-заводі «Платформа» в Києві.
Крім того, що Богдан відвідав кілька сцен, де грали діджеї, журналісти зустріли його близько другої години ночі на фуд-корті з вуличною їжею, коли глава Офісу президента фотографувався з фанатами.
Разом з Богданом на фестивалі була і його дівчина Анастасія Слічна.