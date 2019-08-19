  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський та Нетаньягу зустрілися у Маріїнському палаці (відео)

    • Розсилка
    <p>Офіційна церемонія зустрічі Нетаньягу у Маріїнському палаці</p> - Зеленський та Нетаньягу зустрілися у Маріїнському палаці (відео)

    Офіційна церемонія зустрічі Нетаньягу у Маріїнському палаці

    Ізраїльський прем’єр візьме участь у жалобних заходах з ушанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру

    В Маріїнському палаці у Києві в понеділок, 19 серпня, пройшла офіційна зустріч глави уряду Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який прибув з візитом до Києва.

    Пізніше пройде церемонія підписання українсько-ізраїльських документів. О 13:00 Зеленський та Нетаньягу виступлять із заявами для ЗМІ.

    Потім планується їхня участь у жалобних заходах з ушанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру.

    Раніше повідомлялося, що Нетаньягу в ході державного візиту до України обговорить запуск зони вільної торгівлі між країнами та пенсійну угоду. 

    Як відомо, Нетаньягу готовий стати посередником між президентами Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським для мирного врегулювання між Росією і Україною.

    До слова, дружина глава уряду Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу Сара потрапила у скандал, коли кинула на землю шматок короваю, яким ізраїльських гостей вітали під час прибуття до Києва.

    Раніше повідомлялося, що в літаку  ізраїльської авіакомпанії El Al, в якому глава уряду Біньямін Нетаньягу в ніч на 19 серпня прямував до Києва з дружиною, сталося непорозуміння.

    Читайте також
    Ізраїль політика Володимир Зеленський Україна Беньямін Нетаньягу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ