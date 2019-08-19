Зеленський та Нетаньягу зустрілися у Маріїнському палаці (відео)



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Офіційна церемонія зустрічі Нетаньягу у Маріїнському палаці

Ізраїльський прем’єр візьме участь у жалобних заходах з ушанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру

В Маріїнському палаці у Києві в понеділок, 19 серпня, пройшла офіційна зустріч глави уряду Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який прибув з візитом до Києва.

Пізніше пройде церемонія підписання українсько-ізраїльських документів. О 13:00 Зеленський та Нетаньягу виступлять із заявами для ЗМІ.

Потім планується їхня участь у жалобних заходах з ушанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру.

Раніше повідомлялося, що Нетаньягу в ході державного візиту до України обговорить запуск зони вільної торгівлі між країнами та пенсійну угоду.

Як відомо, Нетаньягу готовий стати посередником між президентами Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським для мирного врегулювання між Росією і Україною.

До слова, дружина глава уряду Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу Сара потрапила у скандал, коли кинула на землю шматок короваю, яким ізраїльських гостей вітали під час прибуття до Києва.

Раніше повідомлялося, що в літаку ізраїльської авіакомпанії El Al, в якому глава уряду Біньямін Нетаньягу в ніч на 19 серпня прямував до Києва з дружиною, сталося непорозуміння.