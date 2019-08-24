Інститут національної пам’яті до Дня Незалежності презентував ролик про автора гімну



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Цього року минає 180 років із дня народження Чубинського

Інститут національної пам’яті презентував відеоролик про Павла Чубинського, автора слів пісні «Ще не вмерла Україна», перший куплет і приспів якої зараз є українським державним гімном.

Як зазначають представники Інституту, цього року минає 180 років із дня народження Чубинського.

«Цей рік багатий на ювілеї історичних особистостей, які допомогли українцям утвердитися як нації. Імена Івана Мазепи, Симона Петлюри та Степана Бандери досі для імперської Росії є уособленням вільного українського духу. Павло Чубинський теж належить до цієї когорти. Його сім томів «Трудов этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край» переконливо засвідчили самобутність українського народу в той час, коли Росія намагалася переконати, що українців як таких ніколи «не було, не має і бути не може». Вони зберегли історичну пам’ять і дали грунт для національного відродження і самоутвердження, яке почалося в часи Української революції 1917–1921 років», – цитують на сайті голову інституту Володимира В’ятровича.

Як повідомляється, ролик створили спільно з Bober Film Studio у рамках кампанії «Люди епохи», куди також увійшли роботи про Людмилу Старицьку-Черняхівську, Євгена Сверстюка, Симона Петлюри, Івана Мазепи та до 1000-ліття початку князювання Ярослава Мудрого.

Сьогодні, 24 серпня, Україна святкує 28-й День Незалежності. 6 березня 2003 Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Державний Гімн України», запропонований тодішнім президентом Леонідом Кучмою. Законопроектом пропонувалося затвердити як державний гімн пісню на музику Михайла Вербицького зі словами тільки першого куплета і приспіву твору Павла Чубинського «Ще не вмерла Україна». У той же час перша строфа гімну, згідно з пропозицією президента, звучатиме «Ще не вмерла України і слава, і воля». Цей закон підтримали 334 народних депутати, проти висловилися 46 із 433, що зареєструвалися для голосування.