Україна готова погодитися на умови МВФ для отримання кредиту, – Bloomberg



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МВФ Фото: REUTERS / Yuri Gripas

Угода буде включати умови для подальших кроків по боротьбі з корупцією

Україна має намір погодитися з умовами Міжнародного валютного фонду за новим кредитом на суму близько $5 млрд.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на три джерела, знайомих з ситуацією.

Для обговорення нової програми місія МВФ прибула до Києва у вересні.

Угода, ймовірно, буде включати умови для подальших кроків по боротьбі з корупцією в Україні, стримуванню бюджетного дефіциту і лібералізації ринку сільськогосподарських земель.

В українському уряді сподіваються досягти угоди з МВФ в цьому місяці і укласти нову програму до кінця року, повідомляє агентство.

Співрозмовники розповіли агентству, що Україна отримає кредит на три роки. Зараз переговори по угоді тривають.

Нова програма фінансової допомоги буде являти собою кредит по так званому механізму розширеного фінансування, на відміну від 14-місячної резервного угоди (Stand-by Arrangements, SBA) на $3,9 млрд, що МВФ погодив з Києвом в жовтні 2018 року.

Попередня угода про фінансову допомогу Україні з МВФ була укладена в 2018 році і замінювала більш ранню, датовану 2015 роком. Тоді країна не змогла повністю виконати умови угоди, за якою вона повинна була провести антикорупційну реформу, підвищити ціни на газ для населення і реорганізувати Державну фіскальну службу. В результаті замість $17 млрд Київ отримав $8,4 млрд, а пізніше МВФ заморозив транші.

Восени 2018 року сторони домовилися про короткострокову програму по моделі SBA. З $5−6 млрд, на які розраховувала Україна, Київ отримав від МВФ $3,8 млрд. 8 серпня заступник голови Нацбанку України Дмитро Сологуб заявив, що країна потребує нової програми допомоги від МВФ, і повідомив про наміри попросити у МВФ кредит на $5−10 млрд.