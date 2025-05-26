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Три місяці боровся за життя після важкого поранення. Згадаймо Богдана Солтиса

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Три місяці боровся за життя після важкого поранення. Згадаймо Богдана Солтиса
15 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Водяне Друге Донецької області воїн зазнав важкого поранення
колаж: glavcom.ua

У лютому захисник України зазнав важкого поранення на території Донецькій області

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Богдана Солтиса. 

Після тривалої боротьби за життя, 16 травня 2025 року помер військовослужбовець, оператор другого відділення безпілотних авіаційних комплексів третього механізованого батальйону Богдан Солтис. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Радехівську міську раду.  

Богдан Солтис народився 7 травня 2001 року у селі Забава Радехівської громади Шептицького району. Захисник був призваний на військову службу 06 жовтня 2020 року, а з 2021 року служив за контрактом у Збройних Силах України.

Богдан Солтис з 2021 року служив за контрактом у Збройних Силах України
Богдан Солтис з 2021 року служив за контрактом у Збройних Силах України
фото: Радехівська міська радаFacebook

15 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Водяне Друге Донецької області воїн зазнав важкого поранення.

Унаслідок травм, після численних операцій і тривалого перебування в комі, серце Богдана зупинилося 16 травня 2025 року. 

Поховали захисника України 18 травня 2025 року у рідному селі Забава.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна незалежність українці поранення хвилина мовчання

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