Росіяни атакували Житомирщину: під час повторного обстрілу поранено рятувальника

Вночі Житомирщина зазнала декількох комбінованих атак з повітря

На Житомирщині внаслідок комбінованих російських атак із повітря постраждав рятувальник, пошкоджена техніка ДСНС, гаражі та будинки. Як передає «Главком», про це у фейсбуці повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

«Росія знову демонструє світові те, що вона розуміє під прагненням до миру. Вночі Житомирщина зазнала декількох комбінованих атак з повітря. Внаслідок ворожого обстрілу були пошкоджені приватні гаражі, виникла пожежа. Також вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках», – написав Бунечко.

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фото: ДСНС

За його словами, внаслідок повторного обстрілу поранений рятувальник та пошкоджено чотири одиниці техніки ДСНС. Пожежу ліквідовано на загальній площі 2500 кв.м. До гасіння залучено 46 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки.

Бунечко додав, що зараз триває ліквідація наслідків, надається необхідна допомога власникам пошкодженого житла, працює комісія задля оперативного оформлення заявок на отримання коштів для відновлення.

Нагадаємо, що нічна атака на Київ сьогодні була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами.

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

У Святошинському районі Києва рятувальники розбирають завали в житловій забудові 😱 pic.twitter.com/6UYPSAktFJ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 24, 2025

Наразі у п'ятьох районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.

Внаслідок нічної атаки на столицю загинули десятеро людей. За попередніми даними, 63 людини постраждали, 42 госпіталізували до лікарні, серед них шестеро дітей.

У Бучанському районі Київщини внаслідок атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, горить магазин. Інформація про постраждалих не надходила.