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Росіяни атакували Одесу: двоє загиблих, понад 10 поранених

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Росіяни атакували Одесу: двоє загиблих, понад 10 поранених
ДСНС: В одній з багатоповерхівок рятувальники, разом зі службами взаємодії, евакуювали понад 200 осіб
фото: Одеська ОВА

Унаслідок атаки пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі

Уночі проти 1 травня війська РФ атакували Одесу ударними дронами. Як передає «Главком», про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та ДСНС.

Унаслідок атаки пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі. У деяких місцях спалахнули пожежі.

Станом на 08:15 відомо про двох загиблих людей, за попередньою інформацією ще 15 осіб травмовані. 

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фото: Одеська ОВА та ДСНС

В ДСНС повідомляють, що в одній з багатоповерхівок рятувальники, разом зі службами взаємодії, евакуювали понад 200 осіб. 

Нагадаємо, у ніч проти 1 травня ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. Один з БпЛА влучив у багатоповерховий будинок. Кадри руйнувань публікують місцеві пабліки.

Інформація про постраждалих наразі уточнюється. Раніше мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що вибухи почались о 23:30 та станом на 00:28 у місті пролунало понад 12 потужних вибухів. Ворожі «шахеди» атакують місто з моря.

Також другу ніч поспіль російські дрони атакують Харків. Цього вечора ворожий безпілотник поцілив у АЗС в одному з районів Харкова. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає «Главком».

Майже опівночі 30 квітня дрони атакували місто Харків. Терехов повідомив, що сталось влучання на межі Київського та Салтівського районів.

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Теги: війна дрон Одеса

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