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У війні проти України на боці Росії воюють найманці щонайменше із 48 країн

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У війні проти України на боці Росії воюють найманці щонайменше із 48 країн
Найманці, які потрапили в український полон
фото: Мілітарний

Найчастіше воювати за Росію долучаються громадяни Непалу

У повномасштабній війні проти України Росія активно залучає іноземних найманців, і за останній рік до її збройних сил могли долучитися громадяни щонайменше з 48 країн. Про це йдеться в розслідуванні видання «Важные истории», яке отримало доступ до даних єдиної медичної інформаційно-аналітичної системи, повідомляє Главком.

Згідно з матеріалами, лише в Москві в період із квітня 2023 року по травень 2024 року через пункт відбору на контрактну службу, розташований на вулиці Яблочкова, 5, будівля 1, пройшли понад 1,5 тис іноземців. Усі вони вказали цю адресу як місце проживання при вступі до лав російської армії.

Журналісти ідентифікували понад 1,3 тис іноземних новобранців. Найбільше з них (771 особа) прибули з країн Південної та Східної Азії. На другому місці за чисельністю – громадяни країн колишнього СРСР (523 людини), на третьому – найманці з Африки (72 людини).

Найчисельнішою групою стали громадяни Непалу – щонайменше 603 особи. Це попри офіційне прохання непальської влади до Кремля припинити вербування своїх громадян. Утім, набір триває.

Серед завербованих є також громадяни країн, які Росія вважає «недружніми». Наприклад, двоє громадян США, а також жителі Франції, Італії та Латвії. Водночас найбільше європейських найманців прибули з Сербії, яку РФ вважає союзником.

З країн Близького Сходу до російської армії долучилися щонайменше 71 іноземець, зокрема 31 громадянин Єгипту, 7 – Ірану, 7 з Алжиру, а також по кілька осіб з Іраку, Сирії й Туреччини.

Із країн Африки з високим рівнем бідності та безробіття до російського війська приєдналися 72 особи. Найбільше – з Гани (26 осіб), Камеруну (10) та Сенегалу (8).

З відкритих джерел відомо, що частина цих іноземців брали участь у бойових діях в Україні. Деякі з них загинули, потрапили в полон або завершили контракт і покинули армію РФ. Водночас окремі найманці виїхали з Росії вже через кілька днів після прибуття на Яблочкова.

Раніше ми писали, що бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ» Сухопутних військ ЗСУ в Торецьку взяли в полон африканського найманця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 49-й ОШБ «Карпатська Січ».

«У Торецьку бої не стихають ні на хвилину. Бійці 49 ОШБ «Карпатська Січ» взяли в полон екзотичного окупанта – африканського найманця, який приїхав воювати за Росію», – йдеться у підписі до відео.

Теги: росія війна

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