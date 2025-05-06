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Мріяв стати кадровим військовим. Згадаймо 22-річного матроса Микиту Фоміних

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Мріяв стати кадровим військовим. Згадаймо 22-річного матроса Микиту Фоміних
Микита Фоміних народився у місті Первомайськ Російської Федерації
колаж: glavcom.ua

Два роки тому герой одружився з коханою. Разом вони мріяли про дитину, затишний дім і щасливе, мирне майбутнє. Але війна обірвала їхні плани

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Микиту Фоміних.

19 квітня 2025 року в районі населеного пункту Станіслав Херсонської області від отриманих поранень під час бойових дій загинув 22-річний матрос, оператор радіоелектронної розвідки взводу розвідувальної роти 40-ї бригади морської піхоти берегової охорони Микита Андрійович Фоміних. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Обухівську міську раду.

Микита народився 10 липня 2002 року у місті Первомайськ Російської Федерації, майже одразу після народження родина переїхала до України. Дитинство та шкільні роки Микити пройшли у селі Рагівка Вишгородського району Київської області. Після школи юнак вступив до Професійного ліцею міста Українки, де здобув освіту за спеціальністю «слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електрозварювальник на автоматичних та напівавтоматичних машинах другого розряду».

У 2020 році, завершивши навчання, почав працювати у Котовському лісництві: був відповідальним та працьовитим фахівцем, справу цю любив, і, як до всього у своєму житті, ставився до неї відповідально.

У 2021 році Микита був призваний на строкову службу. Почав своє військове навчання в Десні на Чернігівщині, згодом склав присягу та був направлений до Одеської військової академії. Там і застав його початок повномасштабного вторгнення. Відтоді розпочався його справжній фронтовий шлях.

За успішне виконання бойових завдань, мужність та старанність Микита, який мав позивний «Фома», неодноразово відзначався подяками та заохоченнями
За успішне виконання бойових завдань, мужність та старанність Микита, який мав позивний «Фома», неодноразово відзначався подяками та заохоченнями
фото: Обухівська міська рада/Facebook

Микиту направили до Харкова, де понад вісім місяців у складі свого підрозділу він мужньо тримав оборону. А вже в січні 2023 року він підписав контракт і продовжив службу у іншій гарячій точці фронту – на Донеччині.

За успішне виконання бойових завдань, мужність та старанність Микита, який мав позивний Фома, неодноразово відзначався подяками та заохоченнями. Хоча про це, і взагалі про свою службу говорити не любив. Називав своє перебування на фронті роботою, і ставився до цього з великою відповідальністю, маючи свою велику мрію стати справжнім кадровим військовим. 

«На жаль, цій мрії не судилося стати реальністю, і ми сьогодні, знаючи відгуки про нього його побратимів, оцінку керівництва, можемо лише уявити, яку найціннішу людину для держави ми втратили», – зазначили у міськраді.

Микита був найстаршим сином у дружній багатодітній родині, яку створили його батьки – Тетяна Миколаївна та Андрій Олександрович.

На початку повномасштабного вторгнення війна змусила їхню сім’ю покинути рідні місця. Вони переїхали до Обухова, де ще з часів Чорнобильської катастрофи жила бабуся.

Два роки тому Микита одружився з коханою дівчиною – Каріною. Разом вони мріяли про дитину, власний затишний дім, про щасливе, мирне майбутнє. Але війна перекреслила всі плани…

Микита захоплювався боксом. Був спокійним, поміркованим та мужнім. Любив служити. Любив жити. І саме таким – справжнім чоловіком, справжнім захисником – він залишився в пам’яті тих, хто його знав. І було йому всього лише 22 роки. Життя, сповнене мрій, надій, любові обірвалося на злеті.

26 квітня Обухів попрощався з Микитою Фоміних, який загинув 19 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання в Херсонській області. 

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Прощання із 22-річним матросом Микитою Фоміних
фото: Обухівська міська рада/Facebook

У захисника залишилися мама Тетяна Миколаївна, тато Андрій Олександрович, дружина Каріна, сестри Софія, Поліна, брати Іван та Ілля. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці хвилина мовчання пам'ять

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