Лінія фронту станом на 10 травня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському, Курському та Новопавлівському напрямках

З початку доби загарбник завдав 36 авіаційних ударів, скинувши 51 КАБ, здійснив 891 удар дронами-камікадзе та 2943 обстріли позицій наших військ.

Новини війни в Україні

10 травня станом на 22:00 відбулося 117 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському, Курському та Новопавлівському напрямках. Противник зазнає значних втрат – на Покровському напрямку українські воїни ліквідували 69 і поранили 32 окупантів, знищили один автомобіль та три розвідувальні БпЛА, суттєво пошкодили одну самохідну артилерійську установку.

На Харківському напрямку

Наші війська відбивали три атаки ворога в районах Вовчанська, Малої Шапківки та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку

Противник здійснив одну атаку на наші укріплення поблизу Загризового. Успіху не мав.

На Лиманському напрямку

Російські війська шість разів штурмували позиції українських захисників у бік населених пунктів Чернещина, Ольгівка, Рідкодуб, Нове та Зелена Долина. Дотепер тривають три боєзіткнення.

На Сіверському напрямку

Українські воїни сьогодні відбили дві ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки.

На Краматорському напрямку

Сили оборони зупинили сім ворожих атак поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру та в бік Білої Гори, Майського й Предтечиного. Наразі продовжується ще одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку

Окупанти сьогодні сім разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Дружба, Торецьк та в бік Диліївки.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 38 штурмів. Найбільша активність спостерігається у бік населених пунктів Миролюбівка, Котлярівка, Мирне, Зоря та поблизу населених пунктів Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Преображенка, Андріївка. Тривають три боєзіткнення.

На Новопавлівському напрямку

Ворог 13 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Вільне Поле, Привільне та в напрямку Багатиря, Шевченка, Новополя.

На Курському напрямку

З початку доби Сили оборони успішно зупинили 19 ворожих атак, дотепер тривають два боєзіткнення.

Нагадаємо, триває 1172-й день повномасштабної війни в Україні.