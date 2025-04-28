Пісторіус прирівняв «мирну угоду» Трампа до капітуляції України

Міністр оборони Німеччини оцінив «мирний план» Трампа

Україна не повинна погоджуватися на нещодавню пропозицію президента США Дональда Трампа поступитися територією в обмін на припинення вогню з Росією. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в ефірі ARD, передає «Главком».

Пісторіус припускає, що Україні доведеться поступитися якоюсь територією заради припинення вогню, але в жодному разі не в таких обсягах, які зазначені у пропозиції американського президента. Міністр вважає, що на такі результати Україна могла вийти б самостійно ще майже рік тому – просто підписавши капітуляцію.

«Україна могла б досягти цього самостійно, майже рік тому шляхом капітуляції», – каже він.

Більше того, очільник оборонного відомства запевнив Україну в подальшій німецькій військовій допомозі, навіть якщо підтримка США буде припинена.

Нагадаємо, 26 квітня у Ватикані відбулася коротка зустріч між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Американський лідер поділився деталями цієї зустрічі.

Трамп заявив, що його зустріч із Зеленським пройшла добре. Він зауважив, що наступні кілька днів покажуть, чи був досягнутий прогрес.

Президент США зазначив, що, порівняно з зустріччю в Овальному кабінеті 28 лютого, цього разу Зеленський виглядав «спокійнішим». Він також заявив, що, на його думку, Зеленський готовий відмовитися від Криму.