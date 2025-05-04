На війні загинув балетмейстер і хореограф Віктор Войников

Боронити країну від російських окупантів він долучився у 2023 році

На фронті загинув хореограф та балетмейстер Віктор Войников. Про це повідомив Чернігівський обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм, передає «Главком».



На війні під час виконання бойового завдання загинув артист балету, хореограф та балетмейстер Віктор Войников, який понад 20 років працював над розвитком танцювального мистецтва в Україні.

Його мобілізували до лав Збройних сил України у 2023 році. До цього він займався розвитком танцювального мистецтва.

«Його неймовірна енергетика, професійна майстерність, неповторний артистизм полонили колег, а глядачі зустрічали його виступи з непідробним захопленням. Його постановки й нині у репертуарі колективів філармонійного центру», - йдеться у повідомленні.

Віктор був художнім керівником Театру танцю Екватор обласного філармонійного центру та головою обласного осередку Національної хореографічної спілки України.

У чоловіка залишилися дружина Лариса і дочка Ангеліна.

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