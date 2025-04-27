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Брав участь у звільненні Херсонщини та Донеччини. Згадаймо Дениса Мосієнка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Брав участь у звільненні Херсонщини та Донеччини. Згадаймо Дениса Мосієнка
У складі 35-ї окремої бригади морської піхоти Мосієнко пройшов гарячі точки: брав участь у звільненні Херсонщини, Донеччини, тримав оборону на Сіверському напрямку
колаж: glavcom.ua

Денис вступив до лав ЗСУ у перші дні повномасштабного вторгнення

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дениса Мосієнка. 

У боротьбі за волю та незалежність України загинув 26-річний захисник Денис Олександрович Мосієнко. Про це повідомляє Арцизькій міський голова Сергій Парпуланський, інформує «Главком».

Денис Моієнко народився 29 квітня 1998 року.

«Попереду могло бути ціле життя – мрії, родина, мирна праця. Але війна забрала його… Та не зламала духу. Денис залишився вірним Україні до останнього подиху», – написав Сергій Парпуланський.

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ Мосієнко добровільно став на захист Батьківщини. У складі 35-ї окремої бригади морської піхоти пройшов гарячі точки: брав участь у звільненні Херсонщини, Донеччини, тримав оборону на Сіверському напрямку.

Мосієнко був одним із тих, хто щодня ризикував собою заради нашого майбутнього. «Денис був не лише хоробрим воїном, а й доброю, щирою людиною. Його знали як вірного товариша, турботливого сина, люблячого чоловіка. У серцях тих, хто його знав, він залишиться світлим, життєрадісним, сильним і незламним», – написав Сергій Парпуланський.

Денис був не лише хоробрим воїном, а й доброю, щирою людиною
Денис був не лише хоробрим воїном, а й доброю, щирою людиною
фото: Sergey Parpulansky

Арцизька громада глибоко сумує разом із родиною, близькими та побратимами Дениса. Ми розділяємо ваш біль, схиляємо голови в скорботі й вдячності.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна незалежність українці хвилина мовчання

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