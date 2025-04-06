Молодь, що виїхала через війну, не повернеться в Україну: експерт назвав причину

Підлітки 15–17 років, які адаптувалися до життя за кордоном, скоріше за все вже ніколи не повернуться до України

Експерт закликав владу зробити все можливе для збереження демографічного потенціалу, а не створювати ризики його втрати

Українські підлітки 15–17 років, які вже адаптувалися до життя за кордоном можуть вже ніколи не повернутися на Батьківщину. Як інформує «Главком», таку думку висловив доктор філософських наук, професор, проректор Європейського університету Сергій Ягодзінський у коментарі «Київ 24».

Експерт закликав владу зробити все можливе для збереження демографічного потенціалу, а не створювати ризики його втрати.

На його думку, спроби повертати родини з-за кордону та змушувати студентів обов’язково навчатися офлайн можуть мати зворотний ефект і відштовхнути юних українців від Батьківщини.

Ягодзінський наголошує, що підлітки 15–17 років, які адаптувалися до життя за кордоном, скоріше за все вже ніколи не повернуться до України.

«І це стосується не лише школярів, а й студентів, яким 20–21 рік. Чим молодша людина – тим процес адаптації легший. Тому якщо на шальки терезів ставити освіту чи демографію, я б вибрав би демографію», – зазначив він.

Раніше директорка Інституту демографії та проблем якості життя Елла Лібанова зазначила, що для повернення українців з-за кордону вирішальними факторами є безпека, робота та житло.

Нагадаємо, науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, кандидат економічних наук Олексій Позняк заявляв, що з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну близько 6,5 млн українців виїхали за кордон. Їх повертати додому легше, аніж трудових мігрантів.

Раніше повідомлялося, що Україна готова надати співвітчизникам, які перебувають за кордоном, роботу на оборонних підприємствах із бронюванням від потенційної мобілізації. Про це заявив міністр національної єдності України Олексій Чернишов.