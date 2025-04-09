Прем’єр показує, міністр ховає. Названо єдиного члена уряду, який засекретив список своїх радників

Міністерство енергетики вважає, що через війну воно може не розкривати дані про радників Германа Галущенка

Міністр енергетики Герман Галущенко вперто відмовляється надавати інформацію про своїх штатних та позаштатних радників. «Главком» отримав дві відмови від Міненергетики щодо свого запиту, відповідно до закону про доступ до публічної інформації.

У середині березня «Главком» надіслав запит міністру Галущенко з проханням надати перелік радників (штатних і позаштатних) міністра енергетики із зазначенням їхніх біографічних відомостей. Також цікавилися даними заробітної плати та інших доплат, які одержують штатні радники міністра.

Однак державний секретар Міністерства енергетики Сергій Суярко відмовив у наданні запитуваної інформації. Його аргументи полягали у тому, що в країні триває військова агресія, яка, у тому числі завдає суттєвої шкоди енергетичній галузі. За логікою Сергія Суярка, якщо його відомство розкриє персональні дані працівників паливно-енергетичного комплексу із зазначенням місця роботи та посади, то такі відомості «можуть бути використані ворогом для завдання збитків як галузі, так і державі загалом».

«Міністерство відмовляє в наданні запитуваної інформації, з огляду на те, що в умовах військової агресії РФ існує загроза завдання шкоди охоронюваним законом інтересам, в той час, як ненадання такої інформації не завдасть значної шкоди інтересам широкого кола осіб», – вважає держсекретар Міненергетики.

«Главком» поскаржився Уповноваженому Верховної Ради з прав людини на дії керівництва Міністерства енергетики щодо порушення закону про доступ до публічної інформації.

Поки що немає кінцевої відповіді з боку омбудсмена.

Як повідомляв «Главком», прем’єр-міністр України Денис Шмигаль має18 радників: дев’ять штатних і стільки ж працюють на громадських засадах.

У міністра освіти і науки Оксена Лісового налічується 30 радників, переважна більшість з яких працює на громадських засадах.

Крім цього, віцепрем’єр-міністр-міністр національної єдності України Олексій Чернишов користується послугами п’яти штатних радників.

Як відомо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга має двох позаштатних радників: Миколая Сєргу та Дениса Коляду.

Колишній виконувач обов’язків прем’єр-міністра, ексзаступник голови Верховної Ради, ексміністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, 88-річний генерал внутрішньої служби Василь Дурдинець досі працює штатним радником очільника МВС і отримує зарплатню.