Зеленський відреагував на удари РФ по Харкову, Одесі та Запоріжжю

Президент: Усе це абсолютно свідомий російський терор, який припиняється одним наказом, але наказом у Росії та для російської армії

Зеленський: Наша пропозиція припинення вогню щодо цивільних обʼєктів також залишається в силі

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергові атаки Росії по українським містам. Про це повідомляє «Главком», із посиланням на офіційні сторінки глави держави.

Зеленський наголосив, що наразі тривають рятувальні роботи в Харкові після удару російських дронів, пожежі були в кількох районах міста.

Також сьогодні був «жорстокий удар» по Запоріжжю – авіабомби. Пошкоджені звичайні будинки, є загибла – цивільна жінка. Президент висловив співчуття рідним та близьким.

Rescue operations are currently underway in Kharkiv following a Russian drone strike. A cynical strike. Fires broke out in several districts of the city.



Earlier today Zaporizhzhia was also brutally struck with aerial bombs. Ordinary residential buildings were damaged.… pic.twitter.com/bMrAUzeEKb — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 22, 2025

Очільник держави зауважив, що вночі російські дрони вдарили по Одесі. Протягом дня були також удари по Сумщині, Харківщині, Донеччині, південних областях.

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фото: ДСНС

«Усе це абсолютно свідомий російський терор, який припиняється одним наказом, але наказом у Росії та для російської армії. Великдень це довів, коли були відсутні повітряні тривоги в Україні. Україна пропонувала подовжити тишу після Великодня й зробити її повною. Наша пропозиція припинення вогню щодо цивільних обʼєктів також залишається в силі. Потрібна серйозна готовність Росії до розмови про це. Жодних перепон з українського боку немає і не буде», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 19 квітня російська армія атакувала Запоріжжя «Шахедами». Внаслідок цього сталася пожежа.

Раніше російські війська активізували обстріли Херсонської області протягом останнього тижня та змінили тактику. Ворог спочатку скидає авіабомби, а потім накриває ту ж саму місцевість артилерією.

Як відомо, кількість російських дронів цьогоріч зросла у вісім разів в порівнянні з минулим роком. Так, з початку 2025 року Росія запустила по Україні 11,4 тис. дронів. А у 2024 році, за то й же період, з 1 січня по 10 квітня, Росія запустила 1,4 тис. дронів.

До слова, 18 квітня, поліцейські дрони почали патрулювати вулиці Запоріжжя. Вони стежитимуть за ситуацією у місті.

Правоохоронці за допомогою безпілотників будуть швидко аналізувати ситуацію, виявляти підозрілу поведінку людей і навіть попереджати громадян про потенційні загрози.