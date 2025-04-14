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Відправка боєприпасів до України. Каллас повідомила хороші новини

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Відправка боєприпасів до України. Каллас повідомила хороші новини
Каллас зосередилася на ініціативі з постачання боєприпасів
фото: images.wsj.net

Bloomberg: Більшість країн-членів ЄС, ймовірно, підтримають Україну фінансуванням для закупівлі артилерійських снарядів

Головний дипломат Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас заявила, що ЄС знайшов можливість забезпечити до двох третин від двох мільйонів артилерійських снарядів, про які просив президент України Володимир Зеленський у березні. Як передає «Главком», повідомляє Bloomberg.

Так, Каллас зосередилася на ініціативі з постачання боєприпасів, вартість якої оцінюється в €5 млрд, після того, як її більш амбітний план щодо постачання Києву до €40 млрд військової допомоги не знайшов підтримки, додає Bloomberg.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зазначила, що Берлін пообіцяв близько чверті цієї кількості, під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі 14 квітня.

Більшість країн-членів, ймовірно, підтримають Україну фінансуванням для закупівлі артилерійських снарядів, повідомили особи, знайомі з ситуацією. 

Представники ЄС у Люксембурзі також різко засудили продовження атак Росії на Україну після останнього ракетного удару, внаслідок якого загинуло кілька десятків людей у Сумах у Вербну неділю.

«ЄС розпочав власну ініціативу щодо переозброєння, але має труднощі з нарощуванням допомоги Києву, оскільки майбутнє допомоги США висить на волосині за президента Дональда Трампа», – додає агентство.

Міністри також обговорюватимуть в Люксембурзі, як ЄС може долучитися до французько-британської «коаліції охочих», щоб підтримати Україну військовим розгортанням після припинення вогню, за словами осіб, знайомих із ситуацією. ЄС також обговорить можливе використання заморожених активів Росії в Центральному банку, додаткові санкції, а також використання своїх консультаційних і навчальних місій для України.

Нагадаємо, Норвегія вирішила виділити близько €417 млн на закупівлю артилерійських боєприпасів для України. Як передає «Главком», про це йдеться на сайті уряду Норвегії.

Зокрема, Норвегія надає 4 млрд крон (€334 млн) на чеську ініціативу з купівлі артилерійських снарядів для України по всьому світу. Норвегія виділяла кошти на чеську ініціативу і у 2024 році.

Ще 1 млрд крон (близько €83 млн) надають для Європейського фонду миру, через який ЄС також фінансує військову допомогу для України – внесок буде використаний також на артилерійські боєприпаси.

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Теги: Європейський союз боєприпаси війна військова допомога

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