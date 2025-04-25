Окупанти на одному з напрямків фронту посилили використання мототехніки

Речник ОТУ «Луганськ»: Зараз збільшилась кількість застосування мототехніки

На Сіверському напрямку російські війська посилили використання мототехніки, проте Сили оборони за тиждень знищили близько сотні мотоциклів противника. Про це у телеетері заявив речник ОТУ «Луганськ» Дмитро Запорожець, інформує «Главком».

«Сіверський напрямок традиційно активний із застосуванням різної техніки, зокрема легкої автомобільної. Особливо зараз збільшилась кількість застосування мототехніки. Активно працює над її знищенням 81-ша окрема аеромобільна (бригада), 54-та окрема механізована бригада, а також активно долучається 10 окрема гірсько-штурмова бригада. У напрямку населеного пункту Білогорівка противник застосував сьогодні 17 мотоциклів і вчора 11, а за тиждень у нас, напевно, до 100 мотоциклів точно знищені», – зазначив Запорожець.

Речник додав, що на Краматорському напрямку та в районі Часового Яру протягом приблизно тижня не фіксувалося активних штурмових дій, оскільки противник здійснював переміщення особового складу з метою накопичення сил для подальших наступальних дій. За його словами, учора ворог намагався атакувати з флангів – не через центральну частину міста, а з боку населених пунктів Калинівка та Іванівське.

Раніше повідомлялося, що російські війська поступово відступають із західних околиць міста Покровськ після невдалої спроби перерізати трасу з Дніпропетровської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктора Трегубова.

Як повідомлялося, українські воїни за останні тижні звільнили близько 16 кв. км території в районі населених пунктів Удачне, Котлине, Шевченко на Донеччині.