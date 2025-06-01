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Обвал мостів на Брянщині і Курщині: росіяни заявили про підриви

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Обвал мостів на Брянщині і Курщині: росіяни заявили про підриви
На Брянщині внаслідок підриву стався обвал конструкції автомобільного мосту
фото з відкритих джерел

Щодо обвалів Слідчий комітет РФ відкрив кримінальні провадження, однак за якими статтями – не вказують

Падіння мостів у Брянській та Курський областях сталося внаслідок підривів. Як інформує «Главком», про це заявив Слідчий комітет РФ.

За версією слідства, 31 травня о 22:50 хвилин на Брянщині внаслідок підриву стався обвал конструкції автомобільного мосту. Уламки впали на пасажирський потяг, що проходив під ним. Там загинули 7 людей, ще 73 – постраждали, в тім числі й четверо дітей.

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Як ще раніше писав Telegram-канал Shot, який повʼязують з російськими силовиками, вибух міг статися одразу у двох місцях, а загалом там заклали чотири вибухові пристрої.

Також 1 червня на Курщині близько 3:00 підрив залізничного мосту призвів до падіння вантажного поїзда на автомобільну дорогу, з’ясував Слідчий комітет. Внаслідок цього постраждали машиніст і 2 його помічники.

Ресурс Shot вказував, що там вибухівку могли закласти у конструкцію мосту. Одну з опор пошкодили, тож там обвалився проліт.

Щодо обвалів відкрили кримінальні провадження, однак за якими статтями – не вказують. Також офіційно у РФ ще не висували припущень, хто може бути причетним до вибухів.

Нагадаємо, У ніч на 1 червня у Брянській області обвалився міст з автомобілями. Під час події по ньому проїжджав пасажирський поїзд сполученням Москва – Климово. Інцидент стався за три км від селища Вигонічі. 

Також міст обвалився у Курській області. В момент обвалу мостом рухався вантажний локомотив.

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Теги: росія вибух потяг

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