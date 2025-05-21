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Студенти Національного авіаційного університету нагадали Києву про хвилину мовчання

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Студенти Національного авіаційного університету нагадали Києву про хвилину мовчання
Ініціатива студентів КАІ має на меті привернути увагу до щоденної хвилини мовчання о 9:00
фото: Роман Грищук/Facebook

О 9:00 не забувайте зупинятися на знак поваги і вдячності

Студенти Київського авіаційного інституту (КАІ) в рамках ініціативи «Вшануй» на вулиці Гарматній нагадали мешканцям столиці про необхідність вшанування пам'яті загиблих у війні. Про це повідомила виконувачка обов'язків ректорки Національного авіаційного університету (НАУ) Ксенія Семенова, інформує «Главком». 

«Це про нас і нашу спільноту, – зазначила Ксенія Семенова, коментуючи подію. – Багато випускників і студентів поклали життя, захищаючи Україну. Пам’ять про них – наша відповідальність».

Ініціатива студентів КАІ має на меті привернути увагу до щоденної хвилини мовчання о 9:00, яка є символом поваги та вдячності до тих, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України.

«О 9:00 не забувайте зупинятися на знак поваги і вдячності»,  – закликала Семенова, висловивши свою гордість за студентів та викладачів, які підтримали цю ініціативу.

Нагадаємо, Київська міська рада затвердила перелік заходів із проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання. Відтак про початок хвилини мовчання оголошують через звукові системи оповіщення на вул. Хрещатик та Майдані Незалежності, через мобільний застосунок Київ Цифровий, на 19 станціях київського метрополітену та в громадському транспорті, де передбачена технічна можливість аудіотрансляцій оголошень. 

Із 1 квітня щодня о дев'ятій годині ранку на диджитал-білбордах, сітілайтах та інформаційних стендах столичного метрополітену мають з’являтися візуальні повідомлення про загальнонаціональну хвилину мовчання

Теги: Україна хвилина мовчання університет студенти

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