В одному з районів Києва зафіксовано падіння БпЛА

Загроза для міста триває

У ніч на 10 червня Київ опинився під атакою ворожих дронів та балістичних ракет. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Деснянському районі столиці впав дрон.

Екстрені служби прямують на місце. Наслідки уточнюються.

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О 00:05 у столиці оголосили повітряну тривогу, трохи раніше в області пролунали також сирени тривоги.

Про роботу ППО у столиці повідомили в КМВА. Також мер Києва Віталій Кличко додав, що на Оболоні працюють сили ППО по ворожих БпЛА.

Згодом Повітряні сили повідомили про загрозу балістичного озброєння. Тоді ж у столиці та області прогриміли потужні вибухи. Наразі Київ під атакою дронів.