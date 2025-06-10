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В одному з районів Києва зафіксовано падіння БпЛА

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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В одному з районів Києва зафіксовано падіння БпЛА
Дрони атакують Київ
фото з відкритих джерел

Загроза для міста триває

У ніч на 10 червня Київ опинився під атакою ворожих дронів та балістичних ракет. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Деснянському районі столиці впав дрон.

Екстрені служби прямують на місце. Наслідки уточнюються.

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О 00:05 у столиці оголосили повітряну тривогу, трохи раніше в області пролунали також сирени тривоги.

Про роботу ППО у столиці повідомили в КМВА. Також мер Києва Віталій Кличко додав, що на Оболоні працюють сили ППО по ворожих БпЛА.

Згодом Повітряні сили повідомили про загрозу балістичного озброєння. Тоді ж у столиці та області прогриміли потужні вибухи. Наразі Київ під атакою дронів.

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Теги: ракетна атака Київ дрон вибух

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