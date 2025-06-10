В одному з районів Києва зафіксовано падіння БпЛА
Загроза для міста триває
У ніч на 10 червня Київ опинився під атакою ворожих дронів та балістичних ракет. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Деснянському районі столиці впав дрон.
Екстрені служби прямують на місце. Наслідки уточнюються.
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О 00:05 у столиці оголосили повітряну тривогу, трохи раніше в області пролунали також сирени тривоги.
Про роботу ППО у столиці повідомили в КМВА. Також мер Києва Віталій Кличко додав, що на Оболоні працюють сили ППО по ворожих БпЛА.
Згодом Повітряні сили повідомили про загрозу балістичного озброєння. Тоді ж у столиці та області прогриміли потужні вибухи. Наразі Київ під атакою дронів.
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